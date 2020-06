La prossima edizione di Temptation Island Vip starebbe prendendo forma proprio in questi giorni. Stando a quello che riporta Tvblog, la produzione sarebbe al lavoro per mettere su il cast sia per la versione Nip del reality che per quella dedicata alle coppie formate da personaggi celebri. I primi famosi che avrebbero accettato di partecipare al format condotto da Alessia Marcuzzi sarebbero Antonella Elia e Pietro Dalle Piane.

Primi rumors sul cast di Temptation Island Vip

Dovrebbero mancare ancora un paio di mesi al ritorno su Canale 5 di Temptation Island Vip. Tvblog, infatti, evidenzia che il reality Mediaset dovrebbe fare compagnia ai telespettatori per tutta l'estate con entrambe le sue versioni.

Dopo aver assistito alla nuova edizione Nip del format (quella condotta da Filippo Bisciglia tra giugno e luglio), il pubblico sarà aggiornato sulle vicissitudini amorose di alcune coppie celebri, quelle che avranno l'arduo compito di non far rimpiangere Valeria Marini, Serena Enardu e Pago, Sossio Aruta e Ursula di Uomini e Donne, tutti protagonisti indiscussi delle edizioni passate. Secondo l'indiscrezione in questione, pertanto, ci sarebbe già una coppia famosa che avrebbe dato l'ok per partecipare al reality: a farsi tentare da ragazzi/e single nei villaggi potrebbero dunque essere Antonella Elia e il fidanzato Pietro Dalle Piane.

Un altro reality per Antonella Elia

Ovviamente l'anticipazione sul cast di Temptation Island Vip è tutta da confermare, se così fosse comunque Antonella Elia avrebbe pertanto accettato di partecipare all'ennesimo reality della sua carriera a pochi mesi dalla conclusione del suo discusso percorso al Grande Fratello Vip.

La soubrette potrebbe aver deciso di mettere alla prova la sua turbolenta storia d'amore con Pietro. Durante il format condotto da Alfonso Signorini, infatti, si è parlato spesso di un possibile tradimento di Dalle Piane alla compagna "reclusa" con la sorella di Asia Argento: dopo quell'episodio, la showgirl ha manifestato in molte interviste la poca fiducia che ripone attualmente nel fidanzato.

Antonella e Pietro stanno insieme da circa un anno e si sono fatti conoscere dal pubblico televisivo come una coppia molto passionale: nella memoria di tanti, infatti, restano i lunghi e sentiti baci che i due si sono scambiati nella Casa più spiata d'Italia quando lui è andato a trovarla.

L'edizione Nip prima di Temptation Island Vip

Oltre ad anticipare la possibile partecipazione di Antonella Elia e Pietro Dalle Piane alla prossima edizione di Temptation Island Vip, Tvblog ha informato i curiosi di un cambiamento che ci sarebbe stato nei palinsesti Mediaset di recente.

Fino a qualche settimana fa, infatti, sul web impazzava il rumors sullo slittamento della versione Nip del reality all'autunno e su un anticipo di quella Vip all'estate che sta per iniziare. Leggendo l'articolo che ha pubblicato in queste ore il blog, però, si evince che i piani sarebbero cambiati: tra giugno e luglio dovrebbe andare in onda il programma con le coppie non celebri, presentato da Filippo Bisciglia, mentre a fine estate (probabilmente tra agosto e settembre) dovrebbero essere trasmesse le puntate condotte da Alessia Marcuzzi sugli amori dei personaggi famosi.

Ancora non si conoscono i nomi delle altre coppie celebri che parteciperanno al reality, fermo restando che l'indiscrezione sulla Elia e il fidanzato non è ancora una nitizia ufficiale. Ci sono comunque rumors che mettono in risalto altri vip: Gennaro Lillio e la fidanzata, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono tra questi.