Nuove indiscrezioni su uno dei programmi Tv più seguiti, Temptation Island. Secondo quello che riporta Tvblog, i vertici Mediaset starebbero pensando all'eventualità di invertire la messa in onda delle due versioni del reality: prima quella dedicata alle coppie Vip e successivamente quella sugli amori tra persone non famose.

Ultimi gossip su Temptation Island

Il palinsesto Mediaset di giugno ha annoverato tra i suoi programmi di punta anche Temptation Island: sebbene in Italia ci siano ancora molte regole da rispettare per evitare un nuovo incremento dei contagi da Coronavirus, la rete ammiraglia ha confermato il reality sulle tentazioni d'amore nell'estate che sta per iniziare.

Secondo quello che sostiene Tvblog, però, potrebbe esserci un cambiamento sostanziale nella messa in onda delle due storiche versioni del format prodotto da Maria De Filippi: quella incentrata sugli amori dei Vip e quella sulle relazioni tra persone sconosciute.

Pare che un'ipotesi sempre più prossima a concretizzarsi sia quella di anticipare la versione Vip a giugno e rimandare all'autunno la formula ribattezzata "Nip".

Le ragioni del possibile slittamento di Temptation Island Nip

L'anticipo della nuova edizione Vip di Temptation Island, secondo Tvblog, sarebbe dovuto alla difficoltà nel formare un cast di persone ''comuni'' provenienti da tutta Italia, vista l'emergenza sanitaria in corso e la volontà della rete di non mandare in onda nello stesso periodo il reality con i famosi e il Grande Fratello Vip.

Il format condotto da Alfonso Signorini, infatti, tornerà su Canale 5 già a settembre (periodo in cui sono sempre state trasmesse le puntate di T.I. con le coppie conosciute): per evitare di concentrare in poche settimane due programmi più o meno simili, gli addetti ai lavori starebbero valutando l'ipotesi di anticipare il reality estivo di Canale 5 al mese di giugno.

Raffaella Mennoia fiduciosa sul ritorno di Temptation Island

Che Temptation Island fosse nei piani di Mediaset per l'estate che sta per cominciare, l'ha confermato indirettamente anche una delle autrici: Raffaella Mennoia, intervistata nei giorni scorsi dal magazine ufficiale di Uomini e Donne, ha fatto sapere che tutto il gruppo di lavoro è intenzionato a far compagnia ai telespettatori nei prossimi mesi.

"Abbiamo già scelto alcune coppie e i single", ha detto la collaboratrice di Maria De Filippi in riferimento al cast del reality che attualmente è previsto che debutti a giugno nella prima serata del giovedì.

Pare inoltre che i conduttori siano quelli che il pubblico ha visto un anno fa: Filippo Bisciglia dovrebbe tornare a raccontare le vicissitudini amorose dei ''non famosi'', mentre Alessia Marcuzzi quelle dei vip.

Poche certezze anche sul meccanismo delle nuove puntate di quest'estate: dovendo rispettare il distanziamento sociale, è difficile immaginare i fidanzati e i "tentatori" nei villaggi che flirtano senza potersi abbracciare, massaggiare o provocare la gelosia del partner soltanto con le parole.