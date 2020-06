Domenica 7 giugno, nella puntata di Live - non è la D'Urso, è stato mandato in onda un servizio riguardo ai personaggi del mondo dello spettacolo che per guadagnare qualcosa in più, o per fare beneficienza, si fanno pagare dai fan per inviare messaggi di auguri, di saluti e per celebrare ricorrenze. Nel salotto di Barbara D'Urso c'erano alcuni ospiti che offrono questi servizi e coronare i sogni del loro pubblico, disposto a pagare per avere un video dal proprio beniamino.

I vip che si fanno pagare per fare video di auguri e celebrare le ricorrenze

Durante il primo filmato mandato in onda per aprire il servizio di Live - non è la D'Urso sono stati fatti vedere alcuni dei video dei vip presenti su un portale web di un'azienda che offre il servizio ai fan che ne fanno richiesta.

Nel servizio di apertura, trasmesso da Barbara d'Urso, fra i volti noti del mondo dello spettacolo, sul sito internet si possono trovare Eva Henger e Giovanni Ciacci che, al costo di 30 euro, forniscono ai fan un video di auguri personalizzato; meno economiche Heather Parisi e Victoria Silvstedt che chiedono rispettivamente 90 e 100 euro. L'attrice italiana Eva Grimaldi vende i suoi video per ricorrenze a 20 euro.

Giovanni Ciacci, uno dei vip che si fanno pagare per i videomessaggi, in studio difende la sua posizione

Nell'ultima puntata andata in onda di Live - Non è la D'Urso, fra gli ospiti in studio era presente Giovanni Ciacci, uno dei vip che utilizzano il portale web per vendere i propri videomessaggi ai fan.

Seduti di fronte a lui Paola Caruso e Taylor Mega, contrarie a farsi pagare dal proprio pubblico e Costantino Della Gherardesca che si è detto favorevole. Giovanni Ciacci ha spiegato che il servizio web è legale, in quanto vengono pagate le tasse su queste prestazioni e ha spiegato che alcuni vip donano l'intero ricavato in beneficenza, fra cui Victoria Silvstedt, l'amica che l'ha introdotto all'utilizzo del portale web per vendere i suoi video.

Eva Grimaldi ha definito mandare i video a pagamento ai fan come un 'gesto di volontariato'

Giovanni Ciacci ha raccontato di essere stato introdotto alla vendita dei videomessaggi ai fan dall'amica Victoria Silvstedt che è uno di quei personaggi famosi che devolvono l'intero ricavato in beneficenza. Eva Grimaldi, raggiunta dalle telecamere di Live - non è la D'Urso, a casa sua, ha spiegato di essere stata introdotta all'iscrizione al sito dal curatore d'immagine Ciacci.

L'attrice italiana, che chiede 20 euro, ha detto di essersi appena iscritta e sull'importo incassato dai fan paga le tasse e ha definito il suo operato come un 'gesto di volontariato' per stare a contatto con i fan.