Dopo Giovanna Abate, la cui scelta verrà trasmessa nella puntata di oggi lunedì 8 giugno, alcuni rumors parlano anche di Sara Shaimi e della possibile conclusione del suo percorso a Uomini e Donne. A insinuare il dubbio sarebbero alcuni indizi pubblicati su Instagram sia dalla stessa tronista, sia dai suoi due corteggiatori Sonny di Meo e Giuseppe Nastasi.

La scelta di Sara potrebbe essere Sonny di Meo

Sulla presunta scelta di Sara Shaimi, tutto ruota intorno a varie storie pubblicate su Instagram: da un video postato dalla sorella di Sara, intenta a salutarla mentre, dopo la quarantena, parte per Roma, gli utenti del web hanno iniziato a pensare che si stesse recando proprio negli studi di Uomini e donne, anche perché dopo questi indizi, di Sara non si sono avute più notizie.

Questa tesi ha avvalorato maggiormente il fatto che fosse andata a registrare la puntata, in quanto, ormai è risaputo, i tronisti non possono assolutamente utilizzare i social durante la permanenza nel programma. Inoltre, nei giorni successivi, Giuseppe Nastasi si è mostrato molto arrabbiato e deluso sulla sua pagina Instagram, e Sonny Di Meo ha postato una storia, subito tolta dal corteggiatore ma che comunque è rimasta pubblicata il tempo necessario per essere vista, in cui si notava una porta che sembrava essere la stessa della casa di Sara. Tutti questi indizi, quindi, farebbero pensare che Sara Shaimi avrebbe scelto Sonny Di Meo.

Forse la scelta di Sara in prima serata a metà giugno

Mentre la scelta di Giovanna Abate andrà in onda nella puntata di oggi lunedì 8 giugno, dove probabilmente sceglierà Sammy Hassan, la registrazione della scelta di Sara potrebbe essere trasmessa su Canale 5, in prima serata, verso metà giugno.

Questo perché il programma terminerà proprio domani martedì 9 giugno, e quindi non sarà possibile mandarla in onda nella abituale fascia pomeridiana. La stessa sorte sembrerebbe toccare anche a Carlo Pietropoli, sempre secondo alcune indiscrezioni, il tronista avrebbe preso la decisione di frequentare fuori dagli studi Cecilia Zagarrigo e anche la sua scelta dovrebbe essere trasmessa nella stessa puntata di Sara, oppure in una messa in onda dedicata singolarmente ad ogni tronista.

Daniele Dal Moro avrebbe abbandonato il programma senza scegliere

Per quanto riguarda invece l'altro tronista della stagione, l'ex gieffino Daniele Dal Moro, ancora non si hanno notizie certe in merito alla sua sparizione dal programma. Tuttavia, alcune indiscrezioni, parlano di un abbandono del percorso a Uomini e Donne senza aver fatto una scelta, segnale che probabilmente Daniele non avesse un interesse forte per nessuna delle sue corteggiatrici.