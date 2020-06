Mercoledì 10 giugno andrà in onda la prima puntata di DayDreamer- Le ali del sogno, la soap tv turca che prenderà il posto di Uomini e donne nella fascia oraria delle 14:45 su Canale 5. I telespettatori potranno seguire le avventure di Sanem Aydm e Can Divit, interpretati rispettivamente da Demet Ozdemir e Can Yaman, quest'ultimo giunto al successo lo scorso anno grazie alla serie Bitter Sweet. Secondo le anticipazioni nel primo episodio del 10 giugno, la giovane Sanem sarà alle prese con un ultimatum.

DayDreamer, spoiler 10 giugno: Samen rifiuta di sposare Zecerbet

DayDreamer (il cui titolo originale è Erkenci Kuş) prenderà il via mercoledì 10 giugno su Canale 5.

I telespettatori, nel corso della prima puntata, faranno la conoscenza di Sanem Aydm, la quale si ritroverà all'interno del negozio di famiglia intenta a scrivere sul suo diario personale: "Che c'è di male nel sognare?". La ragazza, però, dovrà presto fare i conti con la realtà. Le anticipazioni, infatti, raccontano che un ragazzo di nome Muzaffer, che lei chiama "Zecerbet", la chiederà in sposa. Sanem scoprirà dai genitori che non si tratta di uno scherzo, ma la ragazza farà di tutto per impedire questo matrimonio.

Sanem trova lavoro presso l'agenzia della famiglia Divit

Dagli spoiler relativi al primo episodio di DayDreamer si scopre che Sanem, per impedire il matrimonio e per pagare i debiti di famiglia, riuscirà a trovare un lavoro presso l'agenzia pubblicitaria in cui lavora anche la sorella Leyla, interpretata da Oznur Serceler.

L'agenzia è quella di proprietà della famiglia Divit e proprio qui farà la conoscenza dell'affascinante Can, uno dei due figli del titolare, un fotografo sempre in giro per il mondo. Sin da subito la giovane ne rimarrà affascinata e solo con il prosieguo delle puntate si scoprirà cosa succederà tra i due protagonisti.

DayDreamer, la nuova soap turca che vede protagonisti Sanem e Can

In attesa di conoscere gli sviluppi della storia tra Sanem e Can, dalle anticipazioni riguardanti le puntate successive di DayDreamer si apprende che il titolare dell'agenzia, Aziz Divit, deciderà di andare in pensione lasciando la guida della società ai due figli Can ed Emre.

I due fratelli si ritroveranno a guidare l'azienda di famiglia e Can, per accontentare il padre, dovrà rinunciare alla sua vita che lo ha visto, sino a ora, sempre in giro per il mondo. I fratelli Divit non rimarranno insensibili al fascino e alla bravura della nuova assunta Sanem, aprendo nuovi e appassionanti scenari che i telespettatori scopriranno solo con la messa in onda delle prossime puntate di DayDreamer - Le ali del sogno.