Non è passato neppure un mese da quando Giovanna Abate e Sammy Hassan si sono fidanzati negli studi di U&D. In tempi record, però, pare che la coppia sia già scoppiata o comunque stia vivendo un periodo di profonda crisi. Se l'ex corteggiatore è stato beccato felice e spensierato anche in compagnia di belle ragazze, la romana lascia trasparire la delusione che sta provando mettendo "mi piace" ad alcuni commenti polemici su Instagram.

News sull'ultima coppia nata a U&D

Sembra farsi sempre più complicata la situazione tra Giovanna e Sammy. Dopo che la romana ha chiesto tempo e pazienza ai fan, l'ex corteggiatore di U&D è finito al centro del Gossip per alcuni strani avvistamenti.

Hassan, infatti, ha festeggiato il suo compleanno con un gruppo di amici tra Viareggio e Forte dei Marmi, ma a fare notizia è la presenza accanto al giovane di varie belle ragazze.

La scelta della Abate, infatti, è stato beccato prima vicino ad Elena (l'ex fidanzata di Alchimista, ovvero il "rivale" in tv Davide Basolo) e poi con Mayla Seline Pio, una spagnola che vanta oltre 30mila follower su Instagram.

In un video che sta facendo il giro dei social network, inoltre, si vede Sammy fare il baciamano all'influencer citata poco fa; questa gesto di galanteria, potrebbe essere la conferma al fatto che la neo coppia di Uomini e donne sia già scoppiata.

I 'like' di Giovanna forse contro Sammy dopo U&D

La diffusione in rete dei video in cui Sammy fa il baciamano ad un'altra ragazza, è cominciata proprio mentre Giovanna usava i social network per lasciar intendere qualcosa di poco positivo sulla sua vita privata.

Sotto all'ultima foto che l'ex tronista di U&D ha pubblicato su Instagram, infatti, i più attenti hanno scovato gli apprezzamenti della stessa ad alcuni commenti forse polemici nei confronti di Hassan.

"Devi essere sempre sincera con chi ti segue e basta coprire la gentaglia", è il messaggio che un fan ha voluto far arrivare alla bella Abate che, di tutta risposta, ha messo un "like" e l'emoticon di un cuore.

La "gentaglia" alla quale si riferiva la romana, potrebbe comprendere il corteggiatore che ha scelto davanti alle telecamere e con quale sembra non essere mai andata davvero d'accordo.

Crisi record per Sammy e Giovanna dopo U&D

Se la storia d'amore tra Sammy e Giovanna è in crisi profonda oppure è già naufragata, è presto per dirlo: né la giovane né il romano, infatti, si sono ancora esposti per chiarire definitivamente cosa sta succedendo tra loro.

Il sospetto che si ha, però, è che sarà il prossimo numero di Uomini e Donne Magazine (in uscita venerdì 3 luglio) a raccontare nei dettagli la situazione delicata che stanno vivendo la Abate e Hassan da qualche giorno a questa parte.

Qualora il rapporto nato nel dating-show fosse davvero già finito, i due entrerebbero di diritto nella lista delle coppie che sono durate pochissimo dopo la scelta davanti alle telecamere.

Al momento, sono un paio gli amori che non hanno resistito con l'impatto alla realtà: quello tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni (andato avanti circa un mese con la costante presenza dell'ex Nicola nella vita di lei), e quello tra Angela Nasti e Alessio Campoli (che sono stati insieme neppure 20 giorni prima di capire che non erano fatto l'uno per l'altro).

Sammy e Giovanna, dunque, tengono banco sui siti di gossip con il loro legame indefinito: dopo essersi corteggiati per mesi in tv, ora sembra che i due abbiano già smesso di piacersi dopo essersi vissuti pochissimo nella vita di tutti i giorni. La scelta della Abate, infatti, è avvenuta i primi di giugno, quindi non è passato neppure un mese da quando lei e Hassan sono diventati una coppia.