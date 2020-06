Stando alle trame spagnole di Una vita in programma prossimamente su Canale 5, si apprende che i problemi amorosi di Cinta Dominguez convinceranno la madre Bellita Del Campo (Maria Gracia) a meditare una vendetta nei confronti di Felicia Pasamar (Susana Soleto). In particolare, la cantante inizierà a fare concorrenza alla ristoratrice, che aveva ostacolato la storia d'amore tra la figlia e Emilio.

Una Vita: Emilio e Cinta si lasciano a causa di Felicia

Le anticipazioni di Acacias 38, questo il titolo originale dello sceneggiato, svelano che Emilio e Cinta (Aroa Rodriguez) inizieranno a frequentarsi dopo aver capito di essersi innamorati l'uno dell'altra.

Col trascorrere dei giorni, la figlia della cantante farà in modo che Felicia assista ad un bacio con suo figlio in quanto stufa del suo comportamento. Ma la ristoratrice non prenderà bene la nuova relazione del giovane Pasamar, obbligandolo a tagliare i ponti con la Dominguez. Inoltre, gli comunicherà che è molto sconveniente imparentarsi con degli artisti. Il fratello di Camino, seppur a malincuore, deciderà di dire addio a Cinta, che all'inizio troverà consolazione solo tra le braccia della domestica Arantxa. Nel frattempo, Bellita non potrà fare a meno di notare lo strano comportamento della figlia, tanto da chiederle spiegazioni. Alla fine, la giovane rivelerà alla Del Campo che il fidanzato l'ha lasciata in quanto Felicia non vuole che si sposi con un uomo appartenente ad una famiglia di artisti.

Bellita organizza una festa di ballo per fare concorrenza alla Pasamar

Nel corso delle nuove puntate di Una Vita, Bellita, in preda alla collera, si precipiterà al Nuovo Secolo XX, dove offenderà pesantemente Felicia. Durante lo scontro, la donna minaccerà la ristoratrice di mandarla in rovina. Parole che desteranno la reazione della madre di Emilio (Josè Pastor), che l'accuserà di essere una cantante fallita.

La Del Campo, a questo punto, deciderà di rimandare un tour in Argentina per organizzare una diabolica vendetta nei confronti della vicina. In pratica, la moglie di José Miguel organizzerà una festa da ballo in casa sua, utilizzando la notorietà che Cinta ha acquisito con la Dama del Mistero. La notizia dell'evento manderà su tutte le furie la Pasamar che era stata la prima ad organizzare le serate danzanti a tema al suo ristorante.

Nel frattempo, i vicini di Acacias 38 non appoggeranno le lamentele di Felicia, visto che in Spagna esiste il libero mercato in questo settore. Infine, Emilio mostrerà segni di gelosia quando scoprirà che Rafael si è avvicinato a Cinta, la sua ex fidanzata, durante le serate danzanti.