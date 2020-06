Continuano ad essere movimentate le avventure della telenovela spagnola Una vita. Nelle puntate in onda sull’emittente televisiva La 1 TVE questa settimana ci sarà il ritorno di Maite Zaldúa Caballero (Ylenia Baglietto), che rimetterà piede ad Acacias 38 per recuperare il suo rapporto con Camino Pasamar (Aria Bedmar).

L’avvocato Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) invece dopo essere stato dimesso dall’ospedale verrà spedito in un sanatorio, su richiesta di sua moglie Genoveva Salmeron (Clara Garrido).

Una Vita, trame Spagna: Felipe non si riprende, Alodia sospetta della dottoressa Puerta

Negli episodi che i telespettatori spagnoli avranno modo di vedere dal 29 giugno al 3 luglio, Genoveva spererà che Felipe non si ricordi del suo passato dopo aver parlato con Fabiana.

Inoltre la darklady susciterà scalpore nel quartiere, quando farà sapere, tramite Liberto, che svolgerà la professione di avvocato al posto del marito. Nel contempo il tonico della dottoressa Puerta sembrerà non fare nessun effetto a Bellita, invece Miguel chiederà un consiglio al nonno riguardo alla sua relazione con Anabel per conquistarla. In seguito a Ramon non piacerà affatto l’atteggiamento di Antonito: in particolare quest’ultimo verrà rimproverato dal padre, dopo aver iniziato a svolgere il lavoro di deputato. Genoveva dopo aver mandato Felipe in una casa di cura per il fatto che le condizioni di salute dell’uomo peggioreranno, inviterà Velasco a recarsi nella sua abitazione. Nel contempo Anabel architetterà un piano per far incontrare Marcos e Felicia il giorno del compleanno di Camino.

Rosina grazie a Josè non scoprirà che Bellita è senza voce, invece Alodia dopo aver visto la dottoressa Puerta in cattiva compagnia sospetterà della donna. Ramon affronterà Antonito dicendogli di non poter beneficiare della sua posizione politica, poiché il suo compito è quello di servire il popolo.

Susana avrà il presentimento che Armando le stia nascondendo qualcosa: quest’ultimo in effetti non vorrà fare preoccupare la propria amata dopo aver appreso di avere una nuova missione. I domestici raccoglieranno i soldi necessari, per consentire a Marcelina di recarsi a Barcellona per prendersi cura dello zio malato.

Successivamente Velasco dopo aver perso la pazienza minaccerà Laura dicendole di avere sua sorella Lorenza sotto il suo potere, e che non esiterà a farle del male se non ucciderà Felipe come le ha ordinato di fare. Genoveva rassicurerà la domestica rivelandole che Velasco sta soltanto giocando con lei. Roberto e Sabina svolgeranno un’attività sospetta nel ristorante, infatti in presenza di Miguel cercheranno di essere più cauti. Intanto Josè dopo aver promesso ad Alodia di fare delle indagini sulla dottoressa Puerta, impedirà a Bellita di continuare a prendere i suoi farmaci.

Velasco tenta di soffocare Salmeron, Liberto arrabbiato

Marcelina avrà finalmente il denaro per poter partire grazie ai suoi colleghi, invece Felicia rimarrà perplessa quando vedrà Marcos prendere parte al compleanno di Camino.

Purtroppo l’indiano sequestrerà la Pasamar e la porterà via da Acacias 38. Genoveva, in combutta con Laura, somministrerà del veleno nel bicchiere di Velasco, mentre Camino esulterà di gioia per il ritorno inaspettato di Maite. In seguito Miguel e Antonito approfondiranno la loro amicizia, invece Maite e Camino apprenderanno del matrimonio di Felicia e Marcos da Anabel. Genoveva si difenderà quando Velasco sarà in procinto di soffocarla.

Camino, dopo aver detto ad Anabel, di non dire a nessuno che Maite è tornata nel quartiere iberico, sarà decisa ad andare a vivere a Parigi con la propria amata. Prima di partire però la giovane Pasamar vorrà risolvere delle questioni. La dottoressa Puerta dopo essere caduta nella trappola di Josè verrà arrestata.

Bellita temerà di non poter recuperare la sua voce prima della sua performance. Sabina non si fiderà di Anabel, invece Felipe bacerà con passione Genoveva dopo aver creduto ad ogni sua parola. Liberto si arrabbierà quando vedrà Salmeron approfittarsi dell’amnesia dell’avvocato, per non poter fare nulla. Per finire Armando lascerà il paese, invece Alvarez Hermoso troverà un fazzoletto con le iniziali di Marcia.