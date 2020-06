Le avventure della telenovela iberica Una vita continuano a far vivere delle forti emozioni ai fan. Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 22 al 28 giugno 2020, Lucia Alvarado dopo aver scoperto di essere malata oltre a rinunciare a fuggire con Telmo Martinez e il figlio Mateo prenderà una drastica decisione. La ricca ereditiera sceglierà di non portare avanti la sua relazione segreta con l’ex prelato, dicendogli di non poter abbandonare suo marito Eduardo Torralba.

Ramon Palacios invece farà ritorno ad Acacias 38 al fianco di Fulgencia, l’ex balia di Milagros, dopo aver fatto allarmare i propri familiari con la sua improvvisa sparizione.

Una vita, trame: Telmo riceve una lettera d’addio da Lucia

Le anticipazioni degli episodi che i telespettatori italiani vedranno da lunedì 22 a domenica 28 giugno 2020, dicono che il commissario Mendez si presenterà a casa dell’Alday per sottoporre ad un interrogatorio Genoveva. In particolare quest’ultima dovrà dare delle informazioni sul suo passato all’ispettore. Nel contempo Ramon stanco di essere considerato ancora un assassino ingiustamente pur essendo stato scagionato, troverà il coraggio per essere sincero.

Il Palacios Senior non appena Felice lo caccerà in un malo modo dalla propria dimora per l’ennesima volta, si deciderà a dirgli cos’è accaduto davvero il giorno in cui sua moglie Celia ha perso la vita cadendo dalla finestra del suo appartamento.

L’avvocato verrà a conoscenza che la sua dolce metà esalò l’ultimo respiro nel disperato tentativo di rapire la piccola Milagros. Intanto Telmo riceverà una lettera d’addio da parte di Lucia grazie ad Ursula, proprio quando sarà intenzionato a partire con Mateo.

La Alvarado è malata, Ramon chiede a Felipe di ascoltare Fulgencia

Successivamente la Alvarado confesserà alla Dicenta di non poter fuggire con l’ex prelato e loro figlio per aver ricevuto una terribile diagnosi dal medico: nello specifico l’ex istruttrice scoprirà che la ricca ereditiera ha poco tempo da vivere a causa di una grave malattia.

Nel frattempo Rosina verrà a sapere che Liberto ha dato in prestito tremila pesetas all'Alday. Ursula e Mateo rientreranno a casa proprio quando Eduardo tenterà di riavvicinarsi alla moglie Lucia: quest’ultima a gran sorpresa metterà la parola fine alla sua tresca clandestina con il Martinez e gli dirà di non poter partire.

In seguito Bellita penserà di tornare ad esibirsi sul palco, non appena gli investimenti delle olive non avranno il risultato sperato a causa della scarsa qualità del prodotto. Intanto Samuel dopo aver chiesto a Mendez di smettere di pedinare sua moglie Genoveva, gli rivelerà che Ariza è deceduto. Per concludere Antonito si preoccuperà insieme a Lolita, poiché di suo padre Ramon non ci sarà nessuna traccia nel quartiere iberico.

Quest’ultimo rimetterà piede ad Acacias 38 in compagnia di Fulgencia, la vecchia balia di Milagros, ed esigerà che Felipe ascolti la versione della donna.