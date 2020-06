Contrariamente a quello che pensavano in molti, la conoscenza tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli sta proseguendo nel migliore dei modi anche ora che le telecamere di Uomini e donne si sono spente su di loro. La dama del Trono Over è stata interpellata dalla rivista ufficiale del dating-show su quello che è successo con Sirius nell'ultimo periodo: i due si sono scambiati anche un bacio "last minute" su un taxi come saluto perché non si sarebbero visti per qualche giorno.

Primo bacio tra Gemma e Nicola dopo Uomini e Donne

Sono davvero in pochi a credere nell'interesse che Gemma e Nicola dicono di provare l'uno per l'altro: i 44 anni di differenza che ci sono tra i due, per la maggior parte dei telespettatori di Uomini e Donne sono un grosso ostacolo.

Proprio mentre sul web impazza il rumor che la vorrebbe tra i partecipanti della nuova edizione di Temptation Island in coppia con il giovane Vivarelli, la Galgani ha spiazzato tutti svelando un retroscena inedito della sua discussa conoscenza.

Alla rivista ufficiale della trasmissione che l'ha intervistata in merito agli sviluppi che sta avendo il suo rapporto con Sirius, la torinese ha raccontato i particolari di un momento di grande tenerezza che c'è stato tra loro non molto tempo fa.

Riferendosi ad un giro in taxi che lei e l'ufficiale di Marina hanno fatto qualche giorno fa, la dama del Trono Over ha detto: "Sfiorandoci la pelle, giocherellando con le dita, riabituandoci al calore umano".

News sul privato di Gemma dopo la fine di Uomini e Donne

Scendendo nei dettagli delle innocue effusioni che si sono scambiati lei e Nicola poco tempo fa in un momento di vita quotidiana, Gemma ha aggiunto: "Ci siamo salutati con un bacio a stampo attraverso la mascherina prima di scendere dal taxi".

Quello che la Galgani ha descritto a Uomini e Donne Magazine, è il primo vero contatto fisico che lei e Sirius hanno avuto da quando si sono conosciuti in chat: nel corso dell'ultima puntata stagionale del dating-show, infatti, la dama si era lamentata parecchio delle poche coccole che c'erano state tra lei e il 26enne, sebbene fossero rimasti da soli a casa per tante ore.

La protagonista assoluta del Trono Over, però, ha definito il primo bacio con Vivarelli "last minute" per lui stava per partire e lasciare Roma dopo qualche giorno trascorso insieme, ma per lei è stato comunque un momento importante e da ricordare.

Coppie di Uomini e Donne in corsa per Temptation Island

Sebbene sia da poco terminata la stagione 2019/2020 di Uomini e Donne, sono tanti i Gossip che stanno circolando sui suoi più amati protagonisti. Alcuni volti di spicco sia del Trono Classico che del Trono Over, infatti, in queste ore sono al centro dell'attenzione mediatica per un loro possibile quanto imminente ritorno in televisione.

Si vocifera, infatti, che almeno un paio di coppie tra quelle nate di recente nel dating-show potrebbero partecipare ad una delle due edizioni di Temptation Island in programma nei prossimi mesi.

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli (anche se al momento non sono ufficialmente una coppia) pare siano tra i candidati principali alla versione Vip del reality sulle tentazioni d'amore, quella che dovrebbe andare in onda tra settembre ed ottobre con la conduzione di Alessia Marcuzzi.

Ad animare le puntate del format estivo Mediaset che debutterà martedì 7 luglio su Canale 5, invece, potrebbero essere i neo piccioncini Giovanna Abate e Sammy Hassan: i due stanno insieme da poco più di una settimana, ma sembra che si sentano già pronti ad affrontare il viaggio nei sentimenti che ogni anno è raccontato da Filippo Bisciglia.