Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana "Beautiful", nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 15 a sabato 20 giugno ci saranno diverse novità e colpi di scena. In particolare, Xander scoprirà che Beth è ancora viva, rimarrà sconvolto e chiederà a Zoe di andare subito dalla polizia per svelare tutta la verità. Nel frattempo, l'uomo vorrà dire a Hope che sua figlia è ancora viva e sollevarla così dall'angoscia che sta vivendo ormai da diversi mesi.

Thomas bacerà Hope

Hope Logan starà sconvolgendo la sua vita privata, però sua madre Brooke non avrà intenzione di starsene a guardare e vorrà intervenire.

Proprio per questo motivo, la donna andrà da Liam e lo incoraggerà a lottare per salvare il suo matrimonio. Nel frattempo, Thomas verrà a sapere la decisione di Hope e quindi deciderà di baciarla, ma la donna dirà all'uomo di non illudersi, in quanto starà vivendo un momento difficile.

Wyatt e Flo vivranno un momento d'intimità, ma nonostante ciò la giovane sarà turbata da qualcosa. Infatti, la donna a un certo punto riceverà un messaggio in cui verrà informata che la Logan e lo Spencer si sono lasciati e rimarrà di stucco. In particolare, Flo sarà sempre più convinta che la fine del matrimonio di Hope sia colpa sua.

Xander scoprirà che Beth è viva

Intanto, Steffy Forrester non si darà per vinta, in quanto non vorrà che la sua sorellastra provi anche il dolore del divorzio dopo la perdita della figlia.

Proprio per questo motivo, la sorella di Thomas proverà ancora una volta a convincere la Logan a cambiare idea sulla fine del suo matrimonio. Nonostante ciò, Hope sarà più decisa che mai a voltare pagina perché vorrà lasciare Liam libero di godersi le sue figlie.

Poco dopo, Zoe si troverà alle strette e confesserà a Xander che la piccola Phoebe in realtà è Beth, figlia di Hope che tutti credevano fosse morta.

Il ragazzo sarà sconvolto da questa confessione e dirà alla donna di dire a Hope tutta la verità.

Nel frattempo Hope e Liam, mentre firmeranno le carte del divorzio, ammetteranno di amarsi ancora e concluderanno il loro matrimonio solo per il bene di Phoebe e Kelly. Intanto, Xander sarà sconvolto da quanto scoperto e chiederà a Zoe di recarsi dalla polizia e confessare l'atto criminale compiuto ai danni di Hope e Liam.

Non ci resta che aspettare la messa in onda delle prossime puntate, per scoprire ulteriori novità sulla soap opera americana "Beautiful". Nel frattempo, per chi non avesse avuto la possibilità di vedere tutte le puntate durante la messa in onda su Canale 5, potrà recuperarle tramite la piattaforma gratuita di Mediaset play.