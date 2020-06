Le voci sulla possibile partecipazione di Gemma Galgani ad una delle prossime edizioni di Temptation Island, non si placano. Sebbene la dama resti in silenzio sui gossip che la riguardano, ci sta pensando una persona molto vicina al suo corteggiatore Nicola Vivarelli ad alimentare rumors e sospetti: l'agente Fabio Faliziani, infatti, ha rilasciato dichiarazioni molto interessanti su Sirius e sul rapporto che sta costruendo con la dama di Uomini e donne Over.

News su Gemma e Sirius a Temptation Island

Sono tante e a volte contrastanti tra loro le indiscrezioni che stanno circolando in questi giorni sul futuro di Temptation Island: se ancora pare ci siano dei dubbi su quante edizioni del reality andranno in onda tra l'estate e l'autunno, è sui protagonisti del cast che stanno trapelando interessanti anticipazioni.

Tra i personaggi famosi che di recente sono stati accostati al format sulle tentazioni d'amore, spiccano due volti noti soprattutto al pubblico di Uomini e Donne: Gemma Galgani e Nicola Vivarelli.

La dama del Trono over e il suo giovanissimo corteggiatore (70 anni lei, 26 lui), da qualche giorno sono sulla bocca di tutti per una loro possibile partecipazione al programma che permette ad alcune coppie di mettere alla prova il loro sentimento.

Le voci sulla quasi surreale ipotesi di vedere la torinese e l'ufficiale di Marina alle prese con i single nei villaggi, però, ad oggi sono opposte: alcuni siti sostengono che i due faranno parte del cast di Temptation Island nella sua versione vip, altri smentiscono il tutto e puntano sul ritorno della coppia a U&D dopo la lunga pausa estiva.

Le parole del manager di Sirius su Temptation Island

Il sito di Fanpage ha provato a fare chiarezza sul rumors che vorrebbe Gemma e Nicola nel cast di Temptation Island contattando l'agente del ragazzo, Fabio Filiziani.

In rete, dunque, si possono leggere le dichiarazioni che il manager di Sirius ha rilasciato di recente sul futuro in televisione del giovane ma anche sul rapporto che sta costruendo con la dama del Trono over di Uomini e Donne.

"Ancora non c'è stata nessuna proposta, a noi non hanno detto nulla", ha fatto sapere l'uomo in merito ai possibili contatti che la redazione del reality potrebbe aver deciso di instaurare con la coppia prima dell'inizio delle registrazioni in Sardegna.

Fabio, però, non ha affatto chiuso all'eventualità che il suo "assistito" e la Galgani possano partecipare al format estivo di Canale 5: "Perché no?

Secondo me potrebbe accettare se glielo proponessero. È un modo per mettersi alla prova".

La frequentazione tra Gemma e Nicola prima di Temptation Island

Una delle condizioni fondamentali perché Gemma e Nicola partecipino a Temptation Island, è che il loro legame assuma un'ufficialità diversa da quella attuale. Prima che si concludesse la stagione 2019/2020 di Uomini e Donne, infatti, la dama e il giovane cavaliere hanno ripetuto più volte di non essere fidanzati, ma che il loro intento era quello di continuare a conoscersi e frequentarsi anche nel periodo di stop delle registrazioni.

Interpellato da Fanpage su come stanno andando le cose tra Sirius e la Galgani ora che il dating-show è in vacanza, l'agente Fabio Filiziani ha detto: "Loro due non sono ufficialmente una coppia, però si stanno vedendo ancora".

In merito alle stories di instagram che Vivarelli ha pubblicato da Torino (città dove vive e lavora la dama del Trono over), il manager ha precisato: "È venuto per trovare me e salutarmi, ma adesso è già tornato a Massa Carrara".

Nicola e Gemma, dunque, non hanno trascorso altro tempo insieme nel capoluogo piemontese perché lei è ancora a Roma.