La stagione 2019/2020 di Uomini e donne si è conclusa il 9 giugno, ma sono già tanti i Gossip che impazzano su alcuni protagonisti del cast. Gemma Galgani, per esempio, continua a far discutere per la frequentazione con il giovanissimo Nicola Vivarelli: i due sono stati sorpresi sottobraccio per le strade di Roma e, stando ad alcune Instagram Stories pubblicate dal ragazzo, in questi giorni sarebbero insieme a Torino.

News su Gemma dopo la fine di Uomini e Donne

Erano e sono in pochi a credere che tra Gemma Galgani e il 26enne Nicola possa nascere davvero una storia d'amore: i 44 anni di differenza che ci sono tra i due protagonisti di Uomini e Donne, alla maggior parte dei telespettatori sembrano un ostacolo insormontabile.

La dama e il cavaliere del Trono Over, però, stanno provando a far ricredere i più con i fatti: da quando le telecamere del dating-show Mediaset si sono spente per le vacanze d'estate, i due hanno continuato a portare avanti la loro discussa conoscenza.

Alcuni giorni fa, per esempio, la possibile nuova coppia è stata paparazzata per le vie di Roma in atteggiamenti affettuosi: la 70enne passeggiava sottobraccio con il ragazzo che inizialmente ha conosciuto con il nickname Sirius (nella versione virtuale della trasmissione di Maria De Filippi).

Terminate le registrazioni in studio, e in attesa della ripresa a settembre, Gemma e Vivarelli hanno spiazzato tutti lasciando intendere di essere di nuovo insieme nella città di lei.

Nicola a Torino nel periodo di pausa di Uomini e Donne

Grazie ad alcune Stories che Nicola ha pubblicato su Instagram in questi giorni, si è saputo che si trova a Torino, la città dove vive e lavora Gemma da sempre.

Il fatto che Sirius abbia raggiunto la dama dopo che la stagione di Uomini e Donne si è conclusa, lascia ben sperare per il futuro di questa coppia: anche se in pochi credono che tra una signora di 70 anni ed un ragazzo di 26 possa funzionare, i due volti del Trono Over stanno provando a dimostrare il contrario.

Anche se la trasmissione di Maria De Filippi è in vacanza, la maggior parte dei suoi protagonisti evita di rendere pubbliche le novità del proprio privato: la Galgani, in particolare, è sempre apparsa piuttosto restia nel condividere sui social network le gioie e i dispiaceri che ha avuto in amore di recente.

Gemma e Nicola, da Uomini e Donne forse a Temptation Island Vip

Oltre che per il tempo che stanno trascorrendo insieme prima a Roma e poi a Torino, ultimamente Gemma e Nicola stanno facendo discutere per una loro possibile partecipazione ad un'altra trasmissione di Canale 5.

L'influencer Amedeo Venza, infatti, qualche giorno fa ha lanciato l'indiscrezione secondo la quale la Galgani e il suo giovanissimo corteggiatore potrebbero entrare a far parte del cast della nuova edizione di Temptation Island Vip, quella che dovrebbe andare in onda su Canale 5 tra settembre e ottobre.

Prima di accettare le difficili prove del reality sulle tentazioni d'amore, però, la dama e il cavaliere del Trono Over dovrebbero ufficializzare la loro unione: è risaputo, infatti, che i protagonisti del format estivo di Mediaset devono essere fidanzati da tempo (da qualche mese a tanti anni) che vogliono testare la solidità del loro rapporto vivendo in due villaggi diversi per 21 giorni a contatto con bei single.

Qualora Gemma e Sirius fossero tra le coppie della terza edizione di T.I. Vip, il loro futuro a Uomini e Donne sarebbe tutt'altro che compromesso. In passato, infatti, molti ex del parterre come Ida Platano e Riccardo Guarnieri, Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono tornati ad occupare il loro posto dopo aver animato le puntate del reality.