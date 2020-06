Le nuove puntate di Un posto al sole nel palinsesto di Rai 3 potrebbero tornare in autunno, si prevede la ripartenza dei lavori del cast il 15 giugno. La pandemia, infatti, ha imposto lo stop delle riprese dei nuovi appuntamenti ma stando alle ultimissime indiscrezioni, non si esclude che gli attori possano tornare al più presto sul set.

Il ritorno di Un posto al sole in tv: la soap dovrebbe riprendere a partire dal prossimo settembre 2020

Nel dettaglio, infatti, sulle pagine di Fanpage e TvBlog si legge che al momento il set della soap opera è ancora fermo ma i protagonisti di Un posto al sole potrebbero tornare a girare le nuove puntate a partire dal prossimo 15 giugno 2020.

Una data che riaccenderebbe così la speranza delle tante persone che da anni lavorano quotidianamente alla realizzazione di uno dei prodotti più forti della programmazione di Rai 3.

Ovviamente il ritorno sul set dovrebbe avvenire nella massima sicurezza, rispettando tutti i protocolli e le misure imposte dal Governo per evitare contagi. Tuttavia per vedere in onda queste nuove puntate della soap in televisione, bisognerà aspettare ancora un po' di tempo.

Sempre stando a quello che viene riportato sulle pagine di Tvblog, il ritorno in onda di Un posto al sole sarebbe previsto a partire direttamente dalla prossima stagione televisiva autunnale e quindi da settembre in poi, come sempre alle 20.45 circa.

Intanto sembrerebbe che sarebbe allo studio anche un'interazione tra i fan della storica soap e gli attori protagonisti di Un posto al sole, in modo tale da 'accorciare le distanze'. Esperimenti che dovrebbero andare in onda una settimana prima del ritorno ufficiale dei nuovi episodi della soap.

Sospese le repliche di Un posto al sole dopo i bassi ascolti

Una notizia che sicuramente renderà contenti i numerosi fan della soap opera dell'access prime time di Rai 3 che in queste settimane è stata bruscamente interrotta dal nuovo direttore di rete Franco Di Mare. Terminati gli episodi inediti di Un posto al sole, infatti, si era optato per la messa in onda delle repliche della soap le quali però non hanno mai brillato dal punto di vista degli ascolti, fermandosi ad una media inferiore al milione di spettatori contro la media di 1.8 milioni che la serie riusciva a raggiungere in prima visione assoluta.

Da lì, la decisione del direttore di rete di sospendere definitivamente le repliche di Un posto al sole e di mandare in onda nell'access prime time di Rai 3 il programma Geo.