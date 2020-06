Fabiola Cimminella, l'ex tentatrice di Temptation Island, il docu-reality di canale 5 che prenderà il via il prossimo 7 luglio, è in attesa di un bambino. La giovane e il suo compagno, il produttore cinematografico Daniele Muscariello, hanno annunciato da pochissimi giorni, all'inizio del sesto mese, l'arrivo di Nathan Marte: il bambino nascerà a fine settembre.

Uniti dalla passione per il cinema

La coppia è unita da una grande passione per il cinema: Muscariello al momento è in streaming views con il lungometraggio Cobra non è, trasmesso su Amazon Prime video. Anche Fabiola, dopo alcune collaborazioni all'interno di reality e programmi televisivi in qualità di ballerina, ha deciso di dedicarsi al cinema.

Fabiola e Daniele stanno attraversando un periodo molto florido sia dal punto di vista professionale, sia sul fronte della loro relazione di coppia. Il loro sentimento, infatti, è alimentato dalla gioia di questa Gravidanza e dal desiderio di conoscere il volto del loro bambino: proprio a tale riguardo i due hanno di recente dichiarato di essere molto felici. Daniele ha rivelato di aver chiesto a Fabiola, sin dal primo momento, di fare un figlio insieme a lui, e finalmente stanno per coronare il loro sogno d'amore.

Daniele Muscariello papà bis: il produttore ha un figlio da una relazione precedente

Nathan Marte avrà un fratello più grande. Infatti Daniele Muscariello ha avito un figlio da una relazione precedente, dalla quale è nato Hermes che oggi ha 11 anni.

In vista di questo nuova esperienza di paternità il produttore cinematografico dice di essere abbastanza pronto, proprio in virtù della precedente esperienza con il suo primogenito. Diventare papà per la seconda volta induce Muscariello a proiezioni fantasiose su come sarà Nathan Marte e su come lo cresceranno insieme.

Il produttore sta affrontando tutto questo con una nuova vitalità e chiara consapevolezza di ciò che vuole nella sua vita.

La coppia non esclude la possibilità di allargare la famiglia

Fabiola ha dichiarato che ama Daniele per la sua attitudine con i bambini, perché ama la famiglia ed è sempre presente con pazienza e amore al suo fianco.

Il produttore, a detta della sua compagna, è un uomo paziente ed è un papà perfetto con Hermes: pertanto la ballerina è certa che lo sarà anche con Nathan Marte. Daniele ha più volte affermato che Fabiola possiede una personalità forte: al suo fianco, dunque, il produttore si sente forte e migliore, sia come uomo sia come padre. Insieme Fabiola e Daniele stanno costruendo la loro famiglia che attualmente è comporta da tre persone più il bebè in arrivo, tuttavia i due non escludono la possibilità di allargarla.