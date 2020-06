Enzo Capo è finito ancora al centro dei Gossip, ma questa volta non c'entrano le sue questioni d'amore con la ex fidanzata Pamela Barretta. Stavolta una misteriosa ragazza si è intravista riflessa nei suoi occhiali da sole. I fan più attenti di Enzo non si sono lasciati sfuggire questo dettaglio e hanno segnalato ad alcuni profili social l'accaduto.

Enzo Capo saluta i follower su Instagram, ma si vede una ragazza in bikini di fronte a lui

Enzo Capo, nella giornata del 31 maggio, ha trascorso la domenica insieme a un amico e ha fatto una grigliata a base di pesce a bordo piscina, documentando il tutto attraverso il suo profilo Instagram.

Enzo ha salutato i suoi follower e ha iniziato un discorso: "Mi viene da dire una cosa, ma perché ce l'avete con me? Io non lo so, ragazzi rilassatevi, dai" . Prendendo poi il pesce appena grigliato per assaggiarlo, ha detto in napoletano: "Ma magnateve un'emozione". Muovendosi, l'ex cavaliere di Uomini e Donne, si è trovato di fronte a una ragazza, comparsa nel riflesso dei suoi occhiali da sole.

I fan più attenti hanno visto il dettaglio della ragazza di fronte a Enzo Capo

Enzo Capo nelle storie di domenica non ha mai fatto vedere nessuna ragazza volontariamente, ma solo inavvertitamente. I fan più attenti dell'imprenditore napoletano non si sono lasciati sfuggire il dettaglio della giovane apparsa riflessa negli occhiali di Capo e lo screen dell'istante in cui si vede la figura femminile a bordo piscina è stato subito inviato agli account che si occupano di gossip.

Enzo ha voluto però fare il repost di una storia con questo piccolo 'giallo', la didascalia del post pubblicato da un account specializzato è stata: "Ci hanno segnalato che negli occhiali di Enzo si intravede una ragazza! Si tratterà di un'altra giovane ragazza?"

Le polemiche sulle ragazze giovani con cui è stato visto Enzo

Enzo Capo e Pamela Barretta si sono lasciati ormai da metà aprile e l'imprenditore napoletano si professa single da oltre un mese.

La relazione con la sua ex fidanzata, nata all'interno della trasmissione di Maria De Filippi, è terminata per via di incomprensioni dovute alla gelosia di entrambi. Capo rimproverava a Pamela Barretta di aver ballato con Armando a una cena alla quale anche lui era presente, mentre Pamela rimproverava a Enzo di aver messo like e iniziato a seguire una ventenne su Instagram.

Dopo la fine della storia d'amore fra il cavaliere e la dama di Uomini e Donne, Capo è stato fotografato con una ragazza giovane in un locale e pochi giorni fa con una ragazza che era seduta in braccio a lui. Riguardo alla ragazza riflessa negli occhiali da sole di Enzo, attualmente, non ci sono ulteriori dettagli e non è ancora arrivato un commento alla vicenda da parte di Pamela.