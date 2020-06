Secondo le anticipazioni della soap opera spagnola "Una vita", nelle puntate che andranno in onda da domenica 7 a venerdì 12 giugno ci saranno molte novità e colpi di scena sorprendenti. In particolare, riesploderà la passione tra l'ex parroco Telmo Martinez e Lucia Alvarado. Samuel Alday farà invece di tutto pur di incontrare il senatore Ojeda, mentre Ramon non dirà nulla riguardo a come sia morta Celia.

Samuel riuscirà ad avere un incontro con Ojeda

Telmo e Lucia si vedranno di nascosto e si baceranno appassionatamente. La donna rivelerà poi all'uomo che Mateo è suo figlio e troverà anche il modo di far trascorrere più tempo insieme ai due.

Vien da se come l'ex parroco non accoglierà la cosa con grande entusiasmo desideroso com'è di formare una vera famiglia con Lucia e Mateo senza alcun vincolo.

Intanto, Genoveva Salmeron, pur di non concedersi ad un politico, racconterà a suo marito Samuel Alday tutta la verità su Ariza. L'uomo cercherà allora di aiutare la sua consorte e farà di tutto per riuscire ad avere un incontro con il senatore Ojeda. In primo luogo Samuel andrà da Liberto ma non riuscirà ad ottenere nulla, poi telefonerà ad un giudice vecchio amico di Jaime e in questo secondo caso riuscirà ad avere un appuntamento con il politico. L'Alday dovrà convincere Ojeda ad aiutare Ariza.

Ramon non proferirà parola sulla morte di Celia

Intanto, a distanza di dieci anni, non sarà ancora venuta a galla la verità sulla morte di Celia Alvarez Hermoso. Ramon di fatti è l'unico a sapere come si sono svolti i fatti, ma non vorrà raccontare nulla. Per questo motivo, Antoñito chiederà a Carmen di tentare di scoprire cosa sia successo in quel triste giorno.

La donna tornerà a casa e inizierà così a fare diverse domande al Palacios che però non proferirà parola chiudendosi in un silenzio assordante.

Dopo aver trascorso dieci anni di prigione Ramon non vorrà più rimuginare sul passato ma solo impegnarsi a cercare di aiutare Felipe a ricominciare una nuova vita, senza rivelare a nessuno cosa sia veramente accaduto il giorno in cui Celia ha perso la vita.

Non resta che aspettare la messa in onda delle prossime puntate della soap opera spagnola "Una Vita" per scoprire ulteriori novità sulle vicende dei protagonisti. Intanto, per chi non avesse avuto modo di vedere tutti gli episodi durante la messa in onda su Canale 5, potrà tranquillamente recuperarli in qualsiasi momento, tramite la piattaforma gratuita di Mediaset Play.