Secondo le ultime anticipazioni della soap opera "Una vita", nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da domenica 24 a venerdì 29 maggio ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Genoveva verrà arrestata per una notte dal commissario Mendez, mentre Ramon andrà a parlare con l'avvocato Felipe che non vorrà sentire ragioni e gli punterà una paio di forbici contro.

Arrestata la moglie di Samuel Alday

Lucia Alvarado chiederà esplicitamente a Telmo Martinez di abbandonare definitivamente il paesino di Acacias 38, però il piccolo Matteo gli chiederà di restare e lui acconsentirà a tale richiesta.

Intanto, Genoveva Salmeron darà di nuovo scandalo in quartiere, in quanto ballerà ubriaca dal balcone e senza rendersene conto, farà cadere una bottiglia in strada che ferirà Rosina a un braccio. Nonostante, le scuse del marito Samuel Alday, Rosina e Susana denunceranno la donna e il commissario Mendez deciderà di arrestarla per una notte.

Poco dopo, Josè Miguel scoprirà che Cinta sarà stata espulsa dal collegio e quindi in questo periodo ha solo raccontato delle bugie alla sua famiglia. Intanto, Ramon deciderà di andare a parlare con Felipe, però quest'ultimo gli punterà contro un paio di forbici.

Telmo indagherà sul matrimonio di Lucia

Agustina interverrà nella discussione tra Felipe e Ramon e salverà a quest'ultimo dall'ira dell'avvocato, mentre Bellita e suo marito dopo aver saputo che la figlia è stata espulsa dal collegio, gli comunicheranno che cercheranno un pretendente che possa sposarla.

Intanto, Ursula svelerà alla Alvarado che l'ex parrocco non avrà lasciato la città. Quest'ultimo indagherà sulla natura del matrimonio tra la Lucia ed Eduardo. Poco dopo, l'Alday chiederà a Liberto di intercedere affinché Rosina e Susana ritirino la denuncia ai danni di Genoveva, però l'uomo dirà che sua moglie e sua zia non avranno intenzionato di andare incontro alla Salmeron.

Nonostante ciò, la moglie di Samuel verrà liberata dopo una notte in prigione, però i coniugi Alday temeranno che le investigazioni di Mendez possano far arrivare i nemici della donna in paese.

Martinez lascerà la città

A sorpresa, Telmo lascerà la città e farà porre mille domanda alla Alvarado che intanto cercherà di frenare suo marito che vorrà avere un po di intima con lei.

Poco dopo Carmen affermerà che sarà convinta dell'innocenza di Ramon che intanto vorrà aiutare Felipe perché si sentirà responsabile di tutte le disgrazie che gli sono capitate dopo la morte di Celia.

Non ci resta che aspettare la messa in onda delle puntate della prossima settimana per scoprire ulteriori novità. Intanto, per chi non avesse avuto la possibilità di vedere tutti gli episodi in diretta televisiva potrà recuperarli sulla piattaforma gratuita di Mediaset play.