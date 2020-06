La nuova soap tv 'Daydreamer-Le ali del sogno' prenderà il via mercoledì 10 giugno su Canale 5 a partire dalle ore 14:45, nell'orario lasciato libero da Uomini e donne, che terminerà il 9 giugno.

Settimana ridotta quindi per il debutto della serie turca, che vede protagonista l'attore Can Yaman, beniamino del pubblico italiano grazie al grande successo di 'Bitter Sweet' l'estate scorsa.

Daydreamer, il cui titolo originale è 'Erkenci Kus', parla della storia d'amore travagliata tra il bel tenebroso Can Divit (Can Yaman) e la giovane di umili origini Sanem (Demet Ozdemir), appena assunta nell'azienda pubblicitaria della famiglia Divit.

Ma vediamo nel dettaglio cosa riservano le anticipazioni dal 10 al 12 giugno.

Daydreamer, trame fino al 12 giugno: Sanem trova lavoro nell'azienda dei Divit

Il tutto inizierà nel momento in cui l'aspirante scrittrice Sanem, interpretata da Demet Ozdemir, verrà assunta dall'azienda pubblicitaria della famiglia Divit. Ai vertici della società, vi sarà subito un avvicendamento, visto che il fondatore e padre del protagonista, vorrà passare il testimone ai due figli, Can (Can Yaman) ed Emre (Birand Tunca), così da poter andare in pensione.

Can, da sempre in giro per mondo per via del suo lavoro di fotografo, si ritroverà ad assecondare il padre ed a cambiare la sua vita, assecondando i desideri del padre.

Can a capo dell'azienda di famiglia nelle prime puntate di Daydreamer

Dalle anticipazioni relative ai primi episodi di 'Daydreamer-Le ali del sogno', si viene a sapere che Can, accetterà di occuparsi della gestione della società, collaborando con il fratello Emre.

Quest'ultimo si occuperà della contabilità ed insieme al fratello dovrà prendere tutte le decisioni inerenti l'azienda di comunicazione lasciata loro dal padre Aziz e dove, tra i nuovi assunti vi sarà proprio la giovane Sanem.

Daydreamer, anticipazioni al 12 giugno: Can impone nuove misure di sicurezza in azienda

Gli spoiler relativi alle puntate in onda dal 10 al 12 giugno, rivelano inoltre che, vi sarà una grande festa per i 40 anni di attività della società. Il party però, sarà rovinato da un ospite sgradito che metterà in cattiva luce il capostipite Aziz.

Quanto capitato al party, sconvolgerà Emre e Can. Proprio quest'ultimo, studierà un modo per evitare ulteriori spiacevoli inconvenienti. Diventato capo della società, Can Divit vorrà proteggere il lavoro di una vita del padre e imporrà nuove misure di sicurezza.

Questo e molto altro nelle prime puntate di 'Daydreamer-Le ali del sogno' e che debutterà su Canale 5 il prossimo 10 giugno a partire dalle 14:45.