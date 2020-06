Due importanti uscite di scena negli episodi settimanali di Una vita: le anticipazioni delle puntate in onda su Canale 5 dal 29 giugno al 3 luglio rivelano che una pastiglia sciolta nell'acqua metterà fine all'esistenza di Eduardo, che avrà un malore nel bel mezzo della piazza. Samuel, invece, non riuscirà a sfuggire al suo destino.

Lucia continuerà a soffrire dopo la diagnosi del medico che non le ha dato alcuna speranza. Ha ancora poche settimane da spendere su questa terra. Telmo desidererà starle accanto, accompagnandola verso la fine con il suo amore. Capendo di non avere più molto tempo a disposizione, la povera Alvarado racconterà la verità a Mateo.

Genoveva invece perderà la ragione dopo la dipartita di Samuel. Si chiuderà in casa e veglierà il suo corpo, promettendo vendetta. Di seguito, le anticipazioni dettagliate delle puntate settimanali di Una vita.

Una vita, anticipazioni dal 29 giugno al 3 luglio

I problemi economici di Samuel lo assaliranno. Alday, calpestando il suo orgoglio, proverà a chiedere un prestito a Lucia, che respingerà la richiesta. Ormai consapevole di non aver più nulla da perdere, pianificherà con Genoveva la loro fuga da Acacias. I due appiccheranno un incendio per distogliere l'attenzione dei vicini. Proprio in quel momento, Cristobal e i suoi sicari sbarreranno loro la strada.

Cristobal sarà deciso a sparare a Genoveva.

Come rivelano le anticipazioni di Una vita, Samuel le farà scudo con il proprio corpo, finendo per essere colpito in pieno petto dal sicario. Le sue condizioni di salute appariranno sin da subito molto gravi. Samuel verrà portato in ospedale, dove la moglie lo veglierà giorno e notte.

Una madre dal cuore spezzato

Negli episodi di Una vita in onda la prossima settimana su Canale 5 dal 29 giugno al 3 luglio, Lucia sarà addolorata per il fatto di non aver più molto tempo da passare con Telmo e il piccolo Mateo. Ursula le starà accanto, promettendole di fare il possibile per allietare i suoi ultimi giorni.

Il dottor Echevarria sarà chiaro con Telmo e Ursula: Lucia non ha speranze e sta per morire. I vicini, appresa la triste notizia, sprofonderanno nel dolore. La sventurata Alvarado chiamerà a sé suo figlio, raccontandogli che il suo vero padre è Telmo. Mateo sembrerà sollevato, anche se capirà che la madre sta per lasciarlo.

Samuel muore nelle puntate settimanali di Una vita

I vicini di Acacias si sentiranno in colpa per non aver lasciato scappare i coniugi Alday. Samuel, nel frattempo, esalerà l'ultimo respiro tra le braccia della consorte, che non potrà fare altro che salutarlo per l'ultima volta con un bacio pieno di lacrime.

Come raccontano le anticipazioni di Una vita dal 29 giugno al 3 luglio, Genoveva si chiuderà in casa per vegliare il corpo del marito e non permetterà a nessuno di fargli visita.

Ora il suo unico obiettivo è quello di farla pagare molto cara a tutti coloro che non hanno voluto aiutare Samuel. Successivamente, la vedova scomparirà dal quartierino.

Una pastiglia fatale

Quella di Samuel non sarà l'unica uscita di scena nelle prossime puntate di Una vita. Mentre i vicini si fanno forza di fronte agli ultimi eventi tragici che hanno sconvolto il loro quartierino, Eduardo uscirà dalla locanda mettendosi le mani al collo.

Il perfido marito di Lucia accuserà un malore improvviso e perirà davanti agli occhi spaventati dei vicini. Ursula fingerà di essere disperata, ma come sempre si dimostrerà una perfetta attrice. Stando alle anticipazioni di Una vita delle prossime puntate, infatti, si scoprirà che è stata proprio lei a sciogliere una pastiglia nel bicchiere d'acqua chiesto da Eduardo alla locanda.