Gli spoiler spagnoli della soap opera Una vita, rivelano che prossimamente assisteremo a dei colpi di scena riguardanti Antonito Palacios. Il marito di Lolita si ritroverà obbligato a prendere parte ad un conflitto armato piuttosto rischioso. Per paura di perdere la vita in guerra, il giovane Palacios escogiterà vari stratagemmi ma finirà solamente per ingarbugliare ulteriormente le cose e apprenderà della relazione tra suo padre e la domestica Carmen.

Anticipazioni Una Vita, trame spagnole: Antonito chiamato alle armi

Le anticipazioni di Una Vita che giungono dalla Spagna annunciano che uno storico protagonista della soap si ritroverà a vivere un periodo estremamente turbolento.

Nel dettaglio, si tratterà di Antonito Palacios. Tutto avrà inizio quando il figlio di Ramon riceverà una lettera da parte dell'esercito, il quale lo inviterà a prendere parte alla Guerra del Rif, ovvero un sanguinoso conflitto in cui si va incontro a morte certa.

Ed ecco che la chiamata alle armi finirà per impensierire Antonito il quale, temendo per la sua stessa incolumità, cercherà di trovare un'efficace soluzione onde evitare di essere reclutato. Anche la famiglia del Palacios sarà profondamente preoccupata dato che non si scoverà alcun cavillo legale a cui attaccarsi per evitare l'ingresso nell'esercito.

Nelle prossime vicende di Una Vita vedremo Antonito meditare la fuga dalla Spagna

Per Antonito la soluzione sarà quella di fuggire dalla Spagna insieme alla moglie Lolita.

L'idea della fuga, però, non andrà molto a genio a Lolita, la quale si mostrerà parecchio titubante. La donna, tuttavia, spremerà le meningi e cercherà di trovare un'altra soluzione alternativa che non consiste nell'abbandonare Acacias e la sua nuova attività commerciale. Fortunatamente Ramon avrà un'idea abbastanza furba e che impedirà all'amato figlio di prendere parte al sanguinoso conflitto in terra africana o di fuggire dalla Spagna.

Ramon si fingerà disabile ma qualcosa andrà storto

Nel dettaglio, l'anziano Palacios fingerà di essere disabile in modo tale che l'ispettore militare costringa Antonito a rimanere ad Acacias per prestare assistenza al genitore anziano. Peccato, però, che questo stratagemma non reggerà tanto a lungo dato che l'ispettore si accorgerà della messinscena.

Per colpa di Susana, l'intero piano andrà in fumo dato che la donna spettegolerà sulla relazione tra Carmen e Ramon. Il pettegolezzo giungerà alle orecchie dell'ispettore il quale, del tutto furibondo, si recherà da Antonito e lo informerà della relazione tra suo padre e la domestica. Quando il marito di Lolita verrà a sapere della love story avrà un duro scontro con Ramon, dato che sarà riluttante ad accettare Carmen come matrigna.