Andrea Damante avrebbe chiesto a Giulia De Lellis di sposarlo. L'indiscrezioni arriva dal settimanale Chi nel numero di mercoledì 3 giugno. A quanto pare la coppia, dopo essere tornata insieme, sarebbe pronta per il grande passo. Solamente lo scorso marzo Giulia e Andrea sono ripartiti con la loro storia. I due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno trascorso la quarantena a Pomezia nella casa dell'influencer. Dal 4 maggio però il deejay veronese era tornato a Milano presso la sua abitazione, per motivi di lavoro e per rivedere i suoi congiunti.

Giulia e Andrea presto sposi

Sulle pagine di Chi si legge: "La proposta di matrimonio sarebbe arrivata per il momento senza anello, ma siamo sicuri che Damante si farà presto perdonare".

Di fronte alla proposta del deejay veronese, Giulia non avrebbe esitato a rispondere in modo positivo. Al momento i due ex protagonisti di Uomini e Donne convivono a Milano. Per la coppia non è la prima volta: i due infatti avevano già vissuto insieme prima della rottura. Giulia e Andrea hanno scelto la Lombardia perché i loro impegni di lavoro sono tutti concentrati a Milano.

Dopo la convivenza e l'eventuale matrimonio, la coppia potrebbe anche decidere di allargare la famiglia. Sia l'influencer che il deejay non hanno mai nascosto il desiderio di avere dei figli. In particolare la 24enne ha sempre confessato di voler diventare mamma da giovane. Ora che finalmente la De Lellis avrebbe (ri)trovato l'uomo della sua vita, potrebbe anche realizzare il suo sogno.

I Damellis hanno adottato un cagnolino di nome Tommaso

In realtà Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno già allargato la famiglia. Nel lussuosissimo appartamento del deejay è arrivato un cucciolo di cane nome Tommaso, di cui è stato creato un profilo Instagram. Sotto la prima foto del cucciolo i Damellis hanno scritto: "Ciao sono Tommaso Kowalski, sono nato in Russia ma ora vivo a Milano con la mia nuova famiglia".

In poco tempo il nuovo arrivato in casa di Giulia De Lellis e Andrea Damante ha ricevuto oltre 42 mila like.

"Ciao, io sono Tommaso. Mi volete già bene, vero?", ha scritto invece Giulia De Lellis in un post di presentazione del cagnolino sul suo profilo Instagram. Poco dopo è arrivato anche un video pubblicato da Damante, in cui presentava il cucciolo ai suoi follower: "Tommy the king is back in town".

Ricordiamo che l'idea di fare un profilo social per il proprio cane era già venuta in mente a Chiara Ferragni per la sua cagnolina Matilda.