Continua l'angolo dedicato alle vicende ambientate ad Una vita. Le conseguenze della scelta di Ramon Palacios di rifarsi un futuro dopo la dolorosa morte di Trini Crespo (Anita Del Rey) saranno le assolute protagoniste delle nuove puntate. Le trame spagnole, in onda a breve su Canale 5, svelano che l'uomo sceglierà un momento meno opportuno per comunicare alla famiglia di aver ritrovato la serenità accanto alla serva Carmen Sanjurjo (Maria Blanco). Purtroppo Antonito Palacios (Alvaro Quintana) non apparirà entusiasta della novità, tanto da apostrofarlo con brutte parole in occasione di un loro confronto.

Una Vita: Ramon si finge malato per salvare il figlio dalla naia

Le anticipazioni della soap opera iberica, svelano che tutto inizierà quando Antonito scoprirà di dover partire per il servizio militare dopo aver ricevuto una missiva. L'esercito, infatti, deciderà di richiamare al fronte non solo i poveri, ma anche i benestanti come lui. Per questo motivo, Ramon dovrà rinunciare a comunicare ai famigliari di essersi fidanzato con Carmen per aiutare suo figlio, intenzionato a compiere follie pur di non partire per la naia. Purtroppo ne Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) ne Liberto Seler (Jorge Pobes) riusciranno a trovare uno stratagemma per impedire al Palacios di andare in guerra in Marocco.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: il padre di Milagros troverà ugualmente uno escamotage, tanto da fingersi incapace di intendere e di volere. Poi, si procurerà addirittura un certificato medico falso da consegnare al comando. In questo modo, Antonito otterrà una dispensa.

Antonito non vuole Carmen come matrigna

I nuovi spoiler di Una Vita, in onda prossimamente su Canale 5, raccontano che l'inganno di Ramon e Antonito verrà ben presto a galla. Un militare origlierà una conversazione tra Rosina e la pettegola Susana, tanto da capire che il marito di Lolita (Rebeca Alemany) e suo padre si erano messi d'accordo per ingannare lo Stato.

L'ispettore militare, a questo punto, si precipiterà al ristorante il Nuovo Secolo XX, dove il Palacios e la sua famiglia stavano festeggiando lo scampato pericolo. In questo frangente, il nuovo arrivato minaccerà il fratello di Maria Luisa (Cristina Abad) di spedirlo in una zona di guerra molto pericolosa. Non contento, racconterà al giovane che suo padre ha una storia amorosa con la serva Carmen. Antonito, a questo punto, accuserà Ramon di essere responsabile di quello accaduto, sottolineando di non voler la Sanjurjo come matrigna. Alla fine, la Casado cercherà di riportare la pace in famiglia, mentre il padre di Milagros continuerà a vedersi con la nuova compagna, ignorando i commenti del figlio.