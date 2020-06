Dal lunedì al venerdì va in onda su Canale 5 la soap iberica Una vita. Secondo le anticipazioni televisive da lunedì 15 a venerdì 19 giugno, Eduardo scoprirà gli incontri segreti tra Lucia e Telmo e avrà un acceso confronto con la moglie che provocherà un malore a quest'ultima. La donna scoprirà di essere gravemente ammalata e che ormai le restano pochi giorni di vita. Tra le altre cose, Felipe creerà scandalo con i suoi comportamenti.

Trame dal 15 al 19 giugno: Felipe crea scandalo ad Acacias

Nelle puntate della soap Una vita che saranno trasmesse dal 15 al 19 giugno, Cinta riceverà una misteriosa lettera da Hipolito Pastrana in cui l'uomo le dirà di volerla incontrare di notte, da soli.

Ariza dopo aver concluso un accordo vantaggioso con il senatore Ojeda Tapia, inviterà Genoveva a scappare insieme a lui all'estero. Josè intanto informerà Bellita e Arantxa che il teatro di loro proprietà a Buenos Aires è stato distrutto da un incendio. Per arginare la crisi finanziaria, Josè prenderà in considerazione l'ipotesi di esportare le olive di Cabrahigo vendendole con il nome di Bellita, ma quest'ultima sarà contraria.

Lucia non riuscirà a stare lontana da Telmo e i due si incontreranno di nuovo, ma Eduardo scoprirà tutto e discuterà animatamente con la moglie. Il confronto sarà così acceso che la Alvarado finirà in ospedale a causa di un malore. La morte di Celia, unito al ritorno in città di Ramon, provocheranno in Felipe un senso di rabbia e frustrazione e si rifugerà nuovamente nell'alcol, lasciandosi andare ad una vita fatta di eccessi e immoralità.

L'avvocato infatti si presenterà ad Acacias in compagnia di due signore e ubriaco, suscitando scalpore nel quartiere.

Anticipazioni tv dal 15 al 19 giugno: Lucia ha un tumore ai polmoni

Secondo le Anticipazioni Tv da lunedì 15 a venerdì 19 giugno Lucia, dopo la reazione violenta subita dal marito si troverà in ospedale e sarà in questa circostanza che scoprirà di essere gravemente ammalata.

Il medico annuncerà alla Alvarado di avere un male incurabile e che le resta poco da vivere in quanto ha un tumore ai polmoni. La ragazza scongiurerà il dottore di non rivelare questa notizia a nessuno, perché il suo primo pensiero sarà quello di sistemare ogni cosa con Telmo e il piccolo Mateo. Il desiderio di Lucia non potrà avere seguito, in quanto una volta che sarà dimessa dall'ospedale tornerà a casa e il marito le impedirà di uscire di casa senza di lui.

Nel frattempo, dopo lo scandalo avvenuto la notte precedente, Felipe resterà chiuso in casa. Ramon sarà molto dispiaciuto nel vedere il proprio amico ridotto in queste condizioni precarie e insieme a Liberto penserà ad un modo per aiutarlo.

Per chi non riuscirà a seguire gli episodi di questa settimana di Una vita, ricordiamo che sarà possibile rivederli su Mediaset Play, la piattaforma online gratuita della rete Mediaset.