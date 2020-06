La soap opera iberica Una vita intrattiene numerosi telespettatori quotidianamente. L'appuntamento con la serie televisiva è fissato ogni giorno alle 14:10 su canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda dal 15 al 19 giugno annunciano la grave malattia di Lucia. La donna, inoltre, non potrà resistere all'amore per Telmo e cadrà tra le sue braccia ancora una volta. Poi avvertirà un terribile malessere in seguito ad una colluttazione con Eduardo. E in ospedale i medici si accorgeranno del male incurabile che affligge la donna da tempo: un tumore.

Lucia è in fin di vita ma non vuole dirlo

Nel corso degli episodi di Una vita dal 15 al 19 giugno Lucia si dimostrerà incapace di vivere senza il suo amato Telmo e deciderà di tornare con lui.

Tuttavia Eduardo coglierà i due in flagrante durante uno dei loro appuntamenti segreti. La sua reazione sarà molto violenta e l'uomo finirà per attaccare la moglie. Lucia avvertirà un forte malore e finirà in ospedale. In nosocomio i dottori le comunicheranno la terribile scoperta: un male incurabile affligge la donna da tempo. Il tumore ai polmoni di Lucia non potrà essere curato e la porterà alla morte, probabilmente entro poco tempo.

A questo punto la Alvarado chiederà a Celia di non rivelare nulla di tutto ciò a Telmo per nessun motivo al mondo. Poi escogiterà un modo per permettere al suo amato ed al piccolo Mateo di vivere insieme in futuro felicemente. Purtroppo Eduardo intralcerà i progetti della donna molto presto.

Infatti rinchiuderà Lucia in casa, quando rientrerà dall'ospedale.

Felipe ricade nuovamente nei vizi del passato

Nel frattempo, Felipe non riuscirà a voltare pagina facilmente. Infatti l'avvocato di Acacias 38 non sembrerà essere capace di tenere a bada la sua collera e di superare il suo dolore. A questo punto l'uomo riprenderà a trascorre una vita di eccessi, come era già avvenuto in passato.

Felipe si aggirerà ubriaco tra le strade di calle Acacias in compagnia di diverse prostitute. Le condizioni dell'avvocato desteranno preoccupazioni tra i vicini. L'Alvarez Hermoso, infine, deciderà non uscirà di casa a causa dello scandalo. Ramon si preoccuperà molto per l'amico e così cercherà di aiutarlo assieme a Liberto.

La famiglia di Josè decide di esportare le olive di Cabrahigo

Josè è stato costretto a rivelare a Bellita e ad Arantxa che il teatro di sua proprietà a Buenos Aires è stato distrutto da un incendio. Per la famiglia Dominguez arriveranno momenti molto difficili di crisi economica. A questo punto Josè deciderà di esportare le olive di Cabrahigo e le venderà con il nome di Bellita. Tuttavia la cantante sembrerà non approvare questa decisione.