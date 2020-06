Tempi duri in arrivo per una delle coppie più amate della soap opera Una vita. Si tratta di quella formata da Rosina Rubio (Sandra Marchena) e Liberto Seler (Jorge Pobes), che entreranno in crisi a causa di Genoveva Salmeron (Clara Garrido). Gli spoiler dicono che il nipote di Susana avrà diversi problemi per non aver resistito al fascino della nuova darklady di Acacias 38, visto che sua moglie non vorrà perdonarlo.

La goccia che farà traboccare il vaso sarà l’inaspettato annuncio della madre di Leonor, che sempre più decisa a non avere più al proprio fianco il marito deciderà di abbandonare il paese.

La situazione prenderà una brutta piega, non appena Susana scoprirà che suo nipote Liberto vuole tentare il suicidio.

Una Vita spoiler: Casilda sorprende Liberto e Genoveva insieme

Negli episodi già trasmessi sull’emittente televisiva La 1 TVE lo scorso anno e che occuperanno Canale 5 tra qualche settimana, Genoveva ritornerà ad Acacias 38 con delle cattive intenzioni. La Salmeron dopo il decesso del marito Samuel morto per mano del suo ex protettore Cristobal, oltre ad allearsi con Ursula si sposerà con Alfredo Bryce. La vedova dell’Alday sarà decisa a farla pagare a tutti gli abitanti che si sono rifiutati di aiutare lei e il gioielliere in passato. Per portare al termine la sua vendetta nel migliore dei modi la diabolica donna si servirà della complicità del nuovo marito, un banchiere che farà il possibile per convincere i paesani ad investire dei soldi in una banca americana.

Genoveva per iniziare inviterà Liberto a recarsi presso la sua abitazione, e si farà sorprendere in compagnia dell’uomo da Casilda grazie a Ursula. Dopo aver assistito alla sconvolgente scena, la domestica metterà subito al corrente Rosina del tradimento del marito. Quest’ultima inizialmente non riuscirà a credere alle parole della Escolano, ma quando il Seler ammetterà di essersi gettato tra le braccia della Salmeron perderà le staffe.

Rosina decisa a partire, la Escolano preoccupata

La madre di Leonor non ci penserà due volte a porre la parola fine al suo matrimonio. Il Seler purtroppo farà i conti con un altro problema, dato che finirà in carcere con l’accusa di aver abusato di Genoveva. Rosina parecchio delusa dall’uomo che ha sposato, non vorrà addirittura testimoniare a suo favore in tribunale.

Il nipote di Susana dopo essere stato scagionato si sentirà in colpa per essere caduto nella trappola della signora Bryce, e cercherà di farsi perdonare dalla consorte senza riuscirci.

Successivamente la Salmeron si avvicinerà a Felipe, invece la Rubio prenderà una drastica decisione poiché sarà intenzionata a raggiungere la figlia Leonor in Portogallo. Liberto cadrà nello sconforto totale, quando verrà a conoscenza dell’imminente partenza della moglie. Per l’ennesima volta il Seler chiederà a Rosina di dargli una possibilità ma i suoi sforzi saranno inutili. All’uomo infatti non rimarrà che sfogare i suoi dispiaceri con l’alcol, destando molta preoccupazione in Casilda.

Susana teme il peggio, la Rubio torna in paese con il marito

A temere il peggio per il pessimo stato di Liberto sarà soprattutto Susana, che farà una scoperta terribile. L’ex sarta apprenderà che suo nipote vuole togliersi la vita, dopo aver letto un testamento scritto dal diretto interessato. Intanto la Salmeron resterà delusa, quando l’Alvarez Hermoso le dirà di averle fatto credere di nutrire un interesse sentimentale per lei soltanto per mettere fuori gioco suo marito Alfredo. Nello specifico l’avvocato vorrà recuperare il denaro dei cittadini caduti in rovina.

Mentre verrà resa nota la scomparsa del Seler, questi scriverà dei pensieri su un foglio bianco sulla riva del fiume in cui ha vissuto dei momenti felici con la moglie.

Infine l’intricata questione si concluderà in modo positivo, dato che proprio quando gli abitanti daranno per scontato che sia successo qualcosa di brutto a Liberto, quest’ultimo farà ritorno ad Acacias 38 con Rosina.