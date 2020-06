Lucia Alvarado e Telmo Martinez, protagonisti della soap opera Una vita saranno al centro delle trame ancora per molto. Le anticipazioni spagnole su ciò che accadrà negli episodi in programmazione su Canale 5 tra qualche settimana svelano che la ricca ereditiera sceglierà di svelare una sconvolgente verità al figlio Mateo, dopo aver scoperto di avere una malattia mortale. Lucia e l’ex parroco di Acacias 38 di comune accordo confesseranno al bambino di essere i suoi veri genitori.

Una Vita, trame: Eduardo apprende dell’infedeltà di Lucia

Nelle puntate che i fan spagnoli dello sceneggiato hanno già visto lo scorso anno e che occuperanno il piccolo schermo italiano a giugno 2020, non mancheranno di certo colpi di scena.

Dagli spoiler si evince che tutto comincerà quando Lucia si getterà tra le braccia di Telmo, diventando l’amante dell’ex prelato. La Alvarado e il Martinez si incontreranno parecchie volte in segreto nelle strade di Acacias 38, venendo purtroppo smascherati da Eduardo. Quest’ultimo perderà le staffe quando verrà a conoscenza dell’infedeltà della moglie, per averle sempre raccomandato di non avvicinarsi alla sua vecchia fiamma.

Il Torralba non vedrà affatto di buon occhio la presenza dell’ex parroco del quartiere, soprattutto poiché decise di sposare Lucia pur sapendo di non essere il padre di Mateo. Quindi la ricca ereditiera scatenerà nuovamente la furia del consorte per via del suo tradimento, ma questa volta la discussione dei due coniugi si concluderà in modo drammatico.

La Alvarado scopre di essere malata, Telmo annuncia di essere il padre di Mateo

Dopo aver litigato con l’uomo che ha sposato, Lucia finirà in ospedale d’urgenza a causa di un malore improvviso. Quest’ultima farà i conti con un’amara realtà, non appena si risveglierà grazie alle cure ricevute dai medici.

La figlia dei marchesi di Valmez sceglierà di compiere un difficile sacrificio per proteggere Telmo e Mateo, quando scoprirà di avere poco tempo da vivere a causa di tumore incurabile ai polmoni. La Alvarado si vedrà costretta a rinunciare ad abbandonare Acacias 38 con il Martinez e loro figlio, per consentirgli di sfuggire dalle grinfie di Eduardo.

L’ex parroco si rifiuterà di separarsi dalla sua dolce metà, dato che annullerà il suo viaggio per restarle accanto.

A questo punto Felipe annuncerà la malattia di Lucia a tutti i suoi conoscenti, facendo rimanere senza parole Rosina e Susana. Quest’ultima e la madre di Leonor inoltre non smetteranno di farsi delle domande, quando si accorgeranno che Telmo si trova ancora nella cittadina iberica. Nel contempo la Alvarado a il Martinez riusciranno a svelare il loro segreto al piccolo Mateo: in particolare quest’ultimo apprenderà che l’ex prelato è il suo padre biologico. Per terminare Telmo dopo essere stato criticato dagli abitanti per essersi recato spesso da Lucia, porrà la parola fine ai pettegolezzi sul suo conto confessando pubblicamente che Mateo è suo figlio.