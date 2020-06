La soap opera spagnola Il Segreto continua ad appassionare i telespettatori italiani. Negli episodi già andati in onda su Antena 3 e che occuperanno Canale 5 prossimamente, Isabel de Los Visos (Silvia Marsò), dopo aver chiacchierato al telefono con un uomo dall’identità misteriosa, farà un annuncio inatteso. La marchesa, felice come un’adolescente, organizzerà la sua partenza in solitaria, non mantenendo la promessa fatta in precedenza ad Inigo Maqueda (Toni Salgado). La madre di Tomas e Adolfo infatti in un primo momento era favorevole a passare una notte con il suo caposquadra, in occasione di una sua trasferta per motivi lavorativi.

Quando Isabel non si troverà a Puente Viejo, la domestica Antonita (Lucia Caraballo) perderà la pazienza a causa di Francisca Montenegro (Maria Bouzas). Quest’ultima nel capitolo numero 2.227 sarà determinata a far sapere a tutti gli abitanti del suo ritorno in paese, pur sapendo che la de Los Visos non sarebbe affatto d’accordo.

Il Segreto, spoiler: Isabel accetta di lasciare il paese in compagnia di Inigo

Nelle prossime puntate de Il Segreto in programma sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, l’attenzione dei fan sarà concentrata su Isabel. La diabolica marchesa riceverà parecchie chiamate telefoniche da un misterioso interlocutore. Le anticipazioni svelano che tutto inizierà quando Inigo Maqueda convincerà la de Los Visos a trascorrere dei momenti con lui lontani da Puente Viejo.

Il capomastro inviterà la sua amante a stare in sua compagnia, quando la stessa dovrà lasciare il paese spagnolo per presentarsi al ministero dell’economia nazionale. Isabel accetterà la proposta di Inigo, ma gli sottolineerà che non saranno mai una vera coppia. A questo punto Inigo per stupire la sua padrona si metterà alla ricerca di un ristorante e di un albergo, e acquisterà due biglietti per poter assistere ad uno spettacolo teatrale.

La partenza della marchesa, Francisca non vuole più nascondersi

Purtroppo Isabel farà un passo indietro dopo aver avuto l’ennesima conversazione telefonica, visto che ordinerà ad Antonita di preparare le sue valigie. Quest’ultima quindi verrà a conoscenza che la de Los Visos non sarà a Puente Viejo durante le feste natalizie.

A gran sorpresa Isabel non vorrà lasciare la cittadina iberica al fianco di Inigo, ma con il mittente delle sue telefonate. Oltre a manifestare tutta la sua delusione quando la marchesa annullerà il loro viaggio, il Maqueda dovrà recarsi ai sopracitati incontri di lavoro con Tomas e Adolfo al posto della sua amante.

La trasferta della de Los Visos farà entrare in crisi anche Antonita, che non riuscirà a sopportare Francisca: quest’ultima durante l’assenza di Isabel comunicherà alla domestica di essere giunta ad una conclusione. Nello specifico la moglie di Raimundo stufa di continuare ad essere reclusa nel padiglione de La Habana, dirà all’inserviente di voler uscire allo scoperto.