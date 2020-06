La soap opera di origini iberiche Una vita continua a intrattenere i telespettatori. Nelle puntate in programma in Spagna nella prima settimana di giugno 2020, Felipe Alvarez Hermoso vorrà raggiungere Cuba per incontrare Santiago con l’obiettivo di vendicare la morte di Marcia. Purtroppo l’avvocato, dopo essere stato rintracciato dalla moglie Genoveva Salmeron, dovrà fare parecchia attenzione poiché la domestica Laura sarà obbligata ad ucciderlo. Quest'ultima riceverà l'orrenda richiesta da Velasco, che la costringerà quindi a sbarazzarsi di Felipe.

Una Vita, trame Spagna: Felipe deciso a trovare Santiago

Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi sull'emittente televisiva La 1 TVE dall'1° al 5 giugno 2020, dicono che Anabel dopo essersi resa conto di aver complicato la situazione chiederà scusa a Camino. Intanto Felicia, a seguito dell'acceso litigio avuto con la figlia, si risveglierà a casa di Marcos. Quest’ultimo farà sapere alla Pasamar di averla portata nella stanza degli ospiti con l’aiuto di Soledad, non appena ha perso i sensi. Allo stesso tempo Rosina e Susana quando si renderanno conto che Felicia ha trascorso tutta la notte nella dimora di Marcos, cominceranno a chiedersi cosa sia potuto succedere tra i due. In effetti le due pettegole di Acacias 38 faranno bene a dubitare, dato che Felicia e il padre di Anabel si daranno un bacio.

Successivamente Felipe in procinto di partire assicurerà a Ramon e Liberto che riuscirà a trovare Santiago, per fargli raccontare tutta la verità su Genoveva davanti ad un giudice. Nonostante il Palacios e il Seler temeranno che l’Alvarez Hermoso possa correre un grosso rischio, questi sarà determinato a farla pagare alla Salmeron.

Proprio quest’ultima si arrabbierà con Laura, quando la sorprenderà accanto a Velasco.

Ramon e Antonito ancora ai ferri corti, Servante arrabbiato

Genoveva avvertirà la domestica Laura e non sospetterà affatto che vorrà raccontarle tutto ciò che Felipe nasconde. Intanto Antonito e Ramon continueranno a discutere a causa delle loro diverse idee politiche, al punto da scontrarsi anche con le rispettive mogli.

Bellita dopo aver terminato la sua nuova canzone sceglierà di radunare tutti i vicini per chiedere un loro parere.

Nel frattempo la moglie di Josè Miguel riceverà una brutta notizia dall'Argentina riguardante la figlia Cinta. Intanto Velasco ordinerà a Laura di stare zitta, quando sarà in procinto di far sapere a Genoveva quello che ha scoperto. Nonostante tutti gli abitanti parleranno del segreto di Ildefonso, Camino farà presente a suo marito che lo sosterrà qualsiasi cosa accadrà. Bellita proporrà a Jacinto di inserire il grido delle pecore nella sua canzone per essere completamente soddisfatta: il portinaio di Acacias 38 accetterà di aiutare la madre di Cinta, scatenando la furia di Servante.

L'orrenda richiesta di Velasco, Genoveva alla ricerca dell’Alvarez Hermoso

Genoveva verrà affrontata da Velasco, dopo aver cercato inutilmente di convincere Felipe a restare in Spagna. Nel frattempo i marchesi rimprovereranno Ildefonso per non aver detto la verità a Camino, invece Felicia consiglierà a sua figlia di annullare il suo matrimonio. Il perfido Velasco affiderà a Laura l'assassinio dell'Alvarez Hermoso.

Servante invece inviterà Josè a registrare una canzone, dopo aver fatto capire di essere geloso di Jacinto. In seguito Carmen e Lolita si schiereranno contro Ramon e Antonito, mentre Laura si rifiuterà di fare qualsiasi cosa contro Felipe. Non appena tornerà a casa però la domestica farà un passo indietro, visto che accetterà di testimoniare a sfavore dell'avvocato in nuovo processo.

A questo punto Javier cercherà di impedire a Genoveva di mettersi alla ricerca del marito, senza riuscire a farla desistere dal suo intento. Infine Laura si vedrà costretta a porre fine all'esistenza dell'Alvarez Hermoso.