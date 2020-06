Nel corso delle prossime settimane di programmazione, assisteremo alla nascita di una nuova storia d'amore ad Acacias 38. Le trame spagnole di Una vita svelano che tutta l'attenzione sarà incentrata su Cinta Dominguez (Aroa Rodriguez) e Emilio Pasamar (Jose Pastor), i quali mostreranno di essere attratti l'uno dall'altra. In particolare, il fratello di Camino bacerà con ardore la figlia di Bellita eludendo la sorveglianza della serva Arantxa.

Una vita: Emilio finisce in carcere

Le anticipazioni della soap opera iberica, in programma nelle prossime settimane su Canale 5, svelano che Emilio e Cinta si avvicineranno moltissimo, tanto da avviare una relazione tra di loro.

I due, però, avranno opinioni diverse su come affrontare la vicenda. Tutto comincerà quando il fratello di Camino salverà la figlia di Bellita da Victoriano, che voleva approfittarsi di lei. In questa occasione, il Pasamar dirà alla giovane di amarla per poi tentare di baciarla, se non venisse arrestato dopo la denuncia da parte dell'agente teatrale. Tuttavia, il ragazzo non si arrenderà tanto facilmente a perdere la Dominguez, arrivando a convincere la madre Felicia a organizzare al ristorante Il Nuovo Secolo XX alcune feste da ballo. In questo modo, Emilio si augurerà che Bellita conceda a Cinta la possibilità di parteciparvi, chiudendo un occhio sulla punizione inflitta per aver tentato di entrare a far parte del mondo dello spettacolo senza il suo consenso.

Il Pasamar bacia Cinta all'oscuro di Arantxa

Stando agli spoiler di Una Vita, si evince che Bellita concederà a Cinta la possibilità di partecipare alle serate di gala organizzate da Emilio, obbligando Arantxa a starle sempre vicina. Tuttavia, la giovane metterà male un piede durante la prima esibizione con il fratello di Camino, costringendolo a riportarla a casa per applicare un impacco di ghiaccio sulla caviglia.

In questo frangente, il Pasamar e la Dominguez approfitteranno di un momento di distrazione della fedele domestica per baciarsi appassionatamente. Il figlio di Felicia, però, non sembrerà pronto ad assumersi le proprie responsabilità.

La Dominguez esce con Rafael dopo il rifiuto del fratello di Camino

Emilio non vorrà rivelare a nessuno di avere una storia d'amore con la figlia di Bellita in quanto ha saputo che i suoi genitori vogliono darla in sposa a un diplomatico. Purtroppo, la ragazza non sarà del solito parere, pretendendo che il fidanzato riveli tutto a Bellita e José Miguel. Ma ecco arrivare il colpo di scena: Rafael inviterà la Dominguez a ballare dopo essere rimasto incantato dalla sua bravura e bellezza durante una serata organizzata al Nuovo Secolo XX. Dall'altro canto, il fratello di Camino dimostrerà di essere gelosissimo del nuovo arrivato.