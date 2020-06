Grandi novità in arrivo nei prossimi episodi italiani della soap opera Una vita, sempre pronta a sorprendere i telespettatori. Le anticipazioni provenienti dalla Spagna rivelano che i Palacios vivranno un momento di gioia, dopo aver sofferto molto per il decesso di Trini Crespo (Ana del Rey) e per l’arresto di Ramon (Juanma Navas).

A dare una svolta positiva nella vita del ricco borghese oltre alla sua nuova compagna Carmen Sanrujo (Maria Blanco), sarà la nascita del nipote: si tratta di Moncho, figlio dell’amatissima coppia formata da Lolita Casado (Rebeca Alemañy) e Antonito (Alvaro Quintana).

Una vita, spoiler: Lolita annuncia la sua gravidanza

Nelle puntate già andate in onda sull’emittente televisiva La 1 TVE e che occuperanno Canale 5 tra qualche mese per via della differenza di trasmissione, una storica protagonista diventerà mamma. Tutto avrà inizio quando Lolita comincerà ad avere degli strani malori, nel momento in cui tutti gli abitanti dovranno prestare attenzione a Ursula e Genoveva. Quest’ultima dopo essere rimasta vedova del marito Samuel vorrà farla pagare agli abitanti di Acacias 38, con la complicità della Dicenta e del nuovo compagno Alfredo Bryce. Il primo a cadere nella trappola di Salmeron sarà Liberto, che finirà in prigione con l’accusa di aver abusato della diabolica donna.

Quest’ultimo oltre a fare i conti con la giustizia entrerà in crisi con la moglie Rosina sempre a causa di Genoveva, che lo farà sorprendere tra le sue braccia da Casilda appositamente. La madre di Leonor non vorrà perdonare per nessun motivo il marito, invece Lolita si scaglierà contro la moglie di Alfredo per aver fatto cadere in rovina Antonito.

La Casado dimostrerà di essere molto coraggiosa quando umilierà Genoveva in mezzo alla strada, sotto lo sguardo sconvolto di coloro che saranno presenti. In seguito Lolita dall’esito delle sue analisi verrà a conoscenza di essere in dolce attesa, e inizialmente metterà al corrente della lieta notizia soltanto Fabiana.

Grazie ai consigli di quest’ultima, l'ex inserviente troverà il coraggio per far sapere della sua gravidanza ai suoi familiari.

La nascita del piccolo Moncho, Ramon felice di essere diventato nonno

Gli spoiler annunciano che Lolita metterà al mondo il piccolo Moncho, proprio quando Felipe Alvarez Hermoso convolerà a nozze con Genoveva Salmeron: il parto dell’ex domestica sarà parecchio emozionante. La rottura delle acque avverrà mentre la Casado si troverà a casa, precisamente dopo aver passeggiato per le strade del quartiere. A soccorrere la moglie di Antonito a causa della non disponibilità dei medici ci penserà Carmen, la nuova compagna di Ramon, mentre ad assisterla durante il travaglio sarà l’ex pastore e portiere Jacinto che si improvviserà ostetrico.

Per fortuna tutto andrà nel migliore dei modi, infatti il Palacios Senior, dopo aver appreso dal dottore delle rassicuranti condizioni di salute della nuora, osserverà la fotografia della defunta moglie Trini e le farà sapere di essere diventato nonno. Infine il neonato desterà parecchia preoccupazione ai propri genitori, poiché smetterà di piangere soltanto con il grido delle pecore di Jacinto.