Sono entrate nel vivo le vicende della Serie TV turca DayDreamer - Le ali del sogno, approdata sulla rete ammiraglia Mediaset nei caldi pomeriggi estivi. Le anticipazioni relative alle prossime puntate, rivelano che il rapporto tra Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir) sarà sempre più complicato. Quest’ultima si allontanerà dal suo datore di lavoro quando apprenderà che Emre (Birand Tunca) l’ha utilizzata come una pedina per mandare in fallimento l’azienda di famiglia. Dopo aver aperto finalmente gli occhi, la ragazza si renderà conto che avrebbe dovuto capire sin da subito quali fossero le reali intenzioni del contabile della Fikri Harika.

DayDreamer, trame turche: Aydin decide di licenziarsi dopo aver smascherato Emre

Negli episodi della nota soap opera in programma su Canale 5 tra qualche settimana, Sanem smaschererà Emre, venendo a conoscenza che si è servito del suo aiuto per mandare in rovina Can e l'intera azienda pubblicitaria. Scendendo nel dettaglio, Aydin apprenderà che il primogenito di Aziz non vuole affatto vendere l’agenzia di famiglia. Spiazzata dalla scoperta fatta l’aspirante scrittrice, oltre a mettere la parola fine alla sua collaborazione con il figlio minore di Aziz per averle teso un vero e proprio inganno, deciderà di non lavorare più alla Fikri Harika.

A questo punto, la giovane farà sapere al suo datore di lavoro di volersi licenziare, ma questi le farà capire di provare qualcosa per lei.

L’aspirante scrittrice rimarrà nella posizione presa, e farà presente al primogenito del Divit di non ricambiare i suoi sentimenti. A stravolgere i piani di Sanem ci penserà Deren Keskin (Tugce Kumral) poiché la ragazza, prima di dare le dimissioni, le aveva promesso di riassumere in poche pagine la presentazione di un’azienda specializzata nel commercio di uova.

Sanem si sente in colpa, Aylin disperata

Per tale ragione, la direttrice creativa dell’agenzia dei Divit esigerà che Sanem porti al termine il suo importante incarico. Quest’ultima, non appena Ceycey le chiederà di eseguire la richiesta di Deren, non avrà altra scelta oltre a quella di adeguarsi alla volontà della donna, pur sapendo di dover mettere piede nella dimora di Can per recuperare tutti i documenti utili.

Il famoso fotografo, quando sarà di nuovo a stretto contatto con Aydin, manifesterà la sua felicità anche se la giovane gli sottolineerà che non presterà più servizio per la sua agenzia.

Il primogenito di Aziz, dopo aver trascorso un pomeriggio intero in compagnia di Sanem, sarà sempre più stranito dagli atteggiamenti della giovane. Nel contempo, quest’ultima comincerà ad essere assalita dai sensi di colpa, poiché si domanderà come abbia potuto fidarsi di Emre. Per terminare, Aylin dimostrerà di non aver ancora accettato il fatto di essere stata lasciata dal fidanzato, visto che sarà sempre più disperata a causa dei suoi debiti.