La soap opera Una vita, ideata da Aurora Guerra, continua ad andare in onda su Canale 5. Al centro delle trame dei prossimi episodi italiani ci saranno anche Samuel Alday (Juan Gareda) e Genoveva Salmeron (Clara Garrido). Il gioielliere e la moglie verranno a conoscenza che a porre fine all’esistenza del loro ricattatore Ariza (Jorge Corrales) è stato Cristobal Cabrera (Antonio Chamizo).

Dalle anticipazioni si evince che Samuel, dopo aver lanciato delle maledizioni a Felipe, Lucia, Liberto, Rosina e agli altri abitanti per avergli voltato le spalle nel momento del bisogno, si adeguerà alla volontà della propria compagna.

In particolare Genoveva, per sfuggire dalle grinfie di Cristobal, deciderà di scappare con il marito.

Una vita, spoiler: Ariza muore per mano di Cristobal

Nelle puntate già trasmesse in Spagna lo scorso anno e che il pubblico italiano vedrà tra qualche settimana, Ariza, il malvivente giunto ad Acacias 38 per minacciare Samuel e Genoveva, scomparirà nel nulla. I due coniugi Alday sin da subito sospetteranno che il losco individuo sia fuggito dal quartiere iberico dopo aver truffato il senatore Tapia. Quest’ultimo, intanto, esigerà di essere risarcito dal gioielliere e dalla moglie, chiedendo di riavere tremila pesetas.

A questo punto, il figliastro di Ursula cercherà di trovare una soluzione per proteggere lui e la sua amata, e farà il possibile per procurarsi il denaro in fretta.

Ad aiutare Samuel ci penserà Liberto, che per fare un prestito al suo amico racconterà una menzogna alla moglie Rosina. Sfortunatamente, la generosità del Seler non tirerà fuori dai guai l’Alday, dato che si vedrà costretto a nascondersi insieme alla sua dolce metà quando verranno a conoscenza che, in realtà, Ariza è stato ucciso.

L’assassino del truffatore, infatti, si rivelerà essere Cristobal, l’ex protettore di Genoveva.

L’avvertimento di Marlen, i coniugi Alday tentano la fuga

In seguito, emergerà anche che Genoveva fece perdere le sue tracce al suo padrone per smettere di lavorare come prostituta. Gli spoiler spagnoli annunciano che il nemico della signora Alday presto metterà piede ad Acacias 38 dopo essersi sbarazzato del suo scagnozzo Ariza.

Ad avvisare Genoveva dell’arrivo del suo nemico sarà Marlen, che tramite una lettera da Bilbao le farà sapere che l’uomo è riuscito a rintracciarla. Salmeron, terrorizzata dall’idea di rivedere il suo ex datore di lavoro, proporrà al marito di abbandonare la cittadina iberica: purtroppo, la coppia non riuscirà a mettersi in salvo. L’intento di Samuel e della moglie, infatti, non andrà a buon fine sempre a causa dell’indifferenza dei paesani, che ancora una volta si rifiuteranno di dargli una mano.

Nello specifico, il figlio del defunto Jaime si impossesserà del denaro raccolto da Susana e da Rosina e custodito nella bottega di Lolita, venendo però smascherato dall’ex sarta. Non appena rientrerà a casa, l’Alday troverà Genoveva allarmata e apprenderà che gli uomini di Cristobal sono giunti in paese scoprendo dove vivono.

Per terminare, Samuel e la propria amata, per riuscire ad andare via dal quartiere indisturbati, creeranno un grande caos incendiando una valigia, ma questo escamotage non avrà il risultato sperato.