Le anticipazioni della nota soap opera Una vita riservano diverse novità per i fan affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse in Spagna, verrà dato ampio spazio alle vicissitudini di Úrsula Dicenta interpretata dall'attrice Montserrat Alcoverro: di fatti la donna sarà ridotta sul lastrico poiché si ritroverà senza un lavoro e senza una casa dove vivere. La Dicenta non verrà aiutata da nessuno dei suoi vicini, così si ritroverà a vivere per strada. In seguito sarà Fabiana a venirle in aiuto offrendole un lavoro, la Dicenta però rifiuterà perché troppo umile.

Il lavoro offerto da Fabiana a Ursula

L'umile lavoro rifiutato da Ursula consiste nell'impiegarsi presso la pensione gestita da Fabiana, lavorare come inserviente sarebbe un'umiliazione per lei, donna colta e benestante fino a poco tempo prima. Dopo aver rifiutato la proposta di lavoro, Úrsula non avrà però altre opportunità e sarà costretta a dormire su una panchina di via Acacias. La donna comincerà così a pensare ad un modo per uscire il prima possibile dal suo stato di povertà ed escogiterà un piano. La Dicenta è infatti al corrente del fatto che Genoveva Salmerón, dopo essere rimasta vedova, ha lasciato la città, approfitterà dunque della sua assenza per andare a dormire nella sua casa.

Úrsula ruba le chiavi di casa di Genoveva

Úrsula attenderà così che il portinaio dell'abitazione di Genoveva abbia un momento di distrazione, poi ruberà le chiavi dell'appartamento. La dark lady occuperà la casa della vedova per alcuni giorni, Genoveva tornerà però a Calle Acacias all'improvviso e una volta arrivata presso la sua casa si renderà conto della presenza della Dicenta.

La Salmerón si mostrerà assai turbata e sbalordita nello scoprire che Úrsula ha occupato la sua dimora, ordinerà così immediatamente alle sue guardie del corpo di portarla via.

Genoveva rimetterà dunque la Dicenta in mezzo alla strada senza nessuna compassione. La dark lady si ritroverà di nuovo senza alcuna speranza, ma non si lascerà abbattere tanto facilmente: la donna penserà subito ad un nuovo piano, il tutto per riuscire a conquistare di nuovo la fiducia della Salmerón.

Úrsula, infatti, si renderà conto che Genoveva è rimasta per lei l'unica salvezza.

L'atteggiamento di Úrsula offre un ulteriore spaccato sul personaggio: nonostante la grave difficoltà nella quale versa, la donna non sarà infatti disposta a fare un passo indietro preferendo studiare dei sotterfugi pur di non rimboccarsi le maniche per dare una svolta alla propria situazione.