Sono sempre più travolgenti le avventure dello sceneggiato turco DayDreamer - Le ali del sogno, sbarcato su Canale 5 da due settimane e diretto da Çağrı Bayrak. Per la felicità dei telespettatori, i due protagonisti principali, interpretati rispettivamente da Can Yaman e Demet Özdemir, occuperanno il piccolo schermo italiano per tutta l’estate in corso. Le anticipazioni delle prossime puntate dicono che Sanem Aydin presto si renderà conto di essersi innamorata di Can Divit proprio quando la carriera dell’uomo rischierà di essere rovinata.

Purtroppo, l’aspirante scrittrice non riuscirà a confessare i suoi sentimenti al ribelle fotografo a causa dell’avvertimento di Emre (Birand Tunca).

Quest’ultimo, non appena Aydin gli dirà di non essere più disposta ad aiutarlo, la farà desistere dal suo intento di essere sincera dicendole che suo fratello non sopporta le bugie.

DayDreamer, trame turche: Aylin si impossessa degli scatti del primogenito di Aziz

Dagli spoiler turchi riguardanti ciò che succederà negli episodi della serie tv in programma in Italia prossimamente, si evince che Sanem verrà scelta per posare come modella per una campagna in favore delle donne. A fotografare la giovane sarà proprio Can, il suo datore di lavoro: grazie a questo escamotage, quest’ultimo e Aydin si avvicineranno ancora di più. Dai suoi atteggiamenti, il primogenito di Aziz farà capire di avere un interesse sentimentale nei confronti della sua nuova dipendente.

A mettere di nuovo il bastone tra le ruote al noto fotografo, però, sarà suo fratello Emre che continuerà a tramare alle sue spalle. Non appena si impossesserà degli scatti fatti da Can per merito di Sanem, il contabile della Fikri Harika, infatti li farà avere subito alla perfida Aylin. Quest’ultima, con la complicità di un esperto informatico, farà finire le foto del figlio maggiore dei Divit in rete e li farà associare ad una campagna dello scorso anno.

Can accusato di plagio, Emre fa desistere Sanem dal suo intento

Can, mentre si troverà in compagnia di Sanem, riceverà una notizia sconvolgente, dal momento che apprenderà di essere stato cacciato dall’associazione di fotografi di cui faceva parte con l’accusa di plagio. Sanem, quando capirà di poter essere considerata la responsabile di quanto accaduto al suo capo, sarà intenzionata a fare un grande passo.

In particolare, la fanciulla vorrà dichiarare il suo amore a Can che nel frattempo sarà piuttosto furioso, ma Emre le farà cambiare idea.

Dopo aver sospettato che a danneggiare la famosa azienda pubblicitaria di Istanbul sia stato proprio il figlio minore di Aziz, la ragazza lo affronterà e gli dirà di non voler più lavorare con lui. L’uomo d’affari non apparirà per niente turbato nell’istante in cui Sanem non vorrà più fargli avere delle informazioni riservate, poiché le farà presente che suo fratello odia le persone che dicono menzogne. A questo punto, la sorella di Leyla si farà condizionare dalla rivelazione di Emre, visto che rinuncerà ad aprire il suo cuore a Can.