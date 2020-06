A movimentare i prossimi episodi della telenovela iberica Una vita ci penserà una nuova coppia formata da Cinta Dominguez (Aroa Rodriguez) ed Emilio Pasamar (Josè Pastor). La storia d’amore dei due giovani verrà ostacolata da Felicia (Susana Soleto), che non la prenderà affatto bene quando li sorprenderà insieme.

Le anticipazioni dicono che la proprietaria del ristorante Nuovo Secolo XX presserà il figlio al punto da costringerlo a lasciare la consanguinea di Bellita (Maria Gracia) e Josè Miguel (Manuel Bandera).

Una Vita, spoiler: Emilio salva Cinta, Victoriano viene arrestato

Dagli spoiler spagnoli si evince che Emilio farà breccia nel cuore di Cinta dopo averla salvata dalle grinfie di Victoriano.

Quest’ultimo si rivelerà essere un agente senza scrupoli, intenzionato a sfruttare la giovane Dominguez.

Il Pasamar - dopo aver dichiarato il suo amore alla figlia di Bellita - trascorrerà alcune ore dietro le sbarre del carcere, a causa dell'impresario che lo accuserà di aggressione. Fortunatamente Emilio tornerà in libertà quando lo stesso Victoriano farà i conti con la giustizia per la produzione di banconote false. Nonostante ciò Cinta non potrà stare in compagnia di Emilio, a causa di sua madre che le vieterà di uscire di casa per aver tentato di intraprendere la carriera di cantante per l’ennesima volta.

A questo punto Emilio organizzerà degli eventi di ballo nel suo ristorante, con la speranza di poter rivedere la sua amata.

L’escamotage di Pasamar avrà un esito positivo, visto che Cinta tornerà nel suo locale diverse volte, ma in una delle serate si farà male ad una caviglia.

Felicia arrabbiata con il figlio, la giovane Dominguez delusa da Emilio

La giovane Dominguez, non appena farà ritorno a casa, si scambierà un bacio appassionato con Emilio, approfittando dell’assenza di Arantxa.

In seguito Cinta, stufa di continuare a mentire ai suoi genitori, sapendo che a breve si recheranno in Argentina sarà intenzionata a far sapere della sua relazione con Emilio. Quest’ultimo la penserà in modo diverso rispetto alla sua dolce metà, poiché sarà convinto che i futuri suoceri non lo accetteranno nella loro famiglia.

Inoltre Emilio farà capire di temere la reazione di sua madre Felicia, infatti chiederà a Camino di non far sapere a nessuno che lui e Cinta si sono baciati.

La svolta arriverà quando la giovane Dominguez troverà il modo di farsi sorprendere con il suo fidanzato proprio dalla signora Felicia, per spingerlo a rendere pubblica la loro storia d’amore. Emilio, dopo aver fatto i conti con il rimprovero della madre, non avrà altra scelta che interrompere ogni rapporto con Cinta, senza darle alcuna spiegazione. La fanciulla, delusa dal Pasamar, in un primo momento si dirà disposta a partire con i suoi genitori, ma con il passare dei giorni si avvicinerà a Rafael un uomo che si recherà al ristorante Nuovo Secolo XX per lei.