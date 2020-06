La soap opera turca Daydreamer - Le ali del sogno pur avendo aperto i battenti da poco ha già conquistato i telespettatori italiani. Le anticipazioni relative a ciò che succederà nei prossimi episodi dicono che Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir) si avvicineranno sempre di più. Il talentuoso fotografo presto si renderà conto di essere Albatros, e con molto coraggio cercherà di farlo sapere alla sua nuova dipendente quando si troveranno da soli in un posto isolato.

La sorella di Leyla, non apprenderà che il suo datore di lavoro è il misterioso uomo che ha baciato al buio durante il 40° anniversario della Fikri Harika per aver bevuto più del dovuto.

Per la precisione l’aspirante scrittrice non avrà la reazione che Can si aspettava di vedere, poiché si addormenterà tra le braccia dell’uomo durante un ballo.

Daydreamer, spoiler turchi: Can geloso di Sanem

Nelle puntate della Serie TV che i fan italiani hanno già seguito, Emre essendo innamorato ancora dell’ex fidanzata Aylin ha chiesto a Sanem di lavorare per lui per far fallire l’azienda della sua famiglia. Quest’ultima per eseguire alla perfezione qualsiasi richiesta del contabile della Fikri Harika, non ha avuto altra scelta oltre a quella di far credere al suo datore di lavoro Can di essere già fidanzata.

Gli spoiler tratti dalle puntate turche rivelano che il famoso fotografo continuerà ad avere la meglio nonostante la Aydin svelerà tutti i suoi progetti ad Emre, visto che verrà scelto dall'italiano Enzo Fabri.

Quest’ultimo firmerà un contratto con il primogenito di Aziz per promuovere un suo profumo, scatenando la rabbia di Aylin. Successivamente Can rischierà di far cambiare idea al suo nuovo collaboratore, quando a causa della gelosia non gli permetterà di continuare a ballare con Sanem durante una festa.

Il primogenito di Aziz capisce di essere Albatros, la Aydin beve più del dovuto

Fortunatamente grazie all'intervento dell’addetto alla corrispondenza Ceycey che spiegherà ad Enzo Fabri che il suo socio Can e la Aydin in realtà sono fidanzati, l’importante incarico del valore di un milione di dollari verrà affidato di nuovo al fotografo.

A questo punto il figlio maggiore di Aziz preparerà una cena all'aspirante scrittrice in rifugio situato nel bosco sia per sviluppare le foto di una campagna pubblicitaria, che per parlarle del bacio che si sono scambiati durante il 40° anniversario della sua agenzia.

Purtroppo Can non riuscirà a far capire alla sua nuova dipendente di essere Albatros, ovvero colui che l’ha scambiata per un’altra donna alla Fikri Harika: in particolare la giovane non comprenderà il suo capo per aver bevuto troppo. Nello specifico il primogenito di Aziz continuerà a portare con sé il suo segreto, perché Sanem perderà i sensi a causa del sonno nel bel mezzo di un loro ballo intimo.