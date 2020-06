Giovanna Abate e Sammy Hassan starebbero vivendo una profonda crisi. L'indiscrezione sui due ex protagonisti di Uomini e donne è stata lanciata nelle scorse ore da Amedeo Venza attraverso il suo profilo Instragram. Secondo quanto riportato dal blogger, l'ex tronista romana avrebbe riscontrato dei problemi di natura caratteriale con il suo corteggiatore.

Per chi non avesse seguito la vicenda ricordiamo che Giovanna Abate, al termine del suo percorso sul trono di Uomini e Donne, ha preferito Sammy Hassan a Davide Basolo. Sebbene in un primo momento tra i due tutto sembrasse andare a gonfie vele, pare che a meno di un mese dalla scelta le cose tra i due siano cambiate.

La segnalazione di Amedeo Venza

Finito Uomini e Donne molti telespettatori sono sempre più curiosi di sapere come procedono le storie degli ex tronisti. Nelle scorse ore, Amedeo Venza ha avvisato i suoi follower di dire tutta la verità sulla relazione tra Giovanna Abate e Sammy Hassan.

Poco dopo, in una seconda stories Venza ha lanciato questo gossip: "Con grande rammarico ho saputo che Giovanna e Sammy sono in profonda crisi". Addirittura, il blogger ha parlato già di una pausa di riflessione tra l'ex tronista di Uomini e Donne e il suo corteggiatore. Il motivo? Una forte incompatibilità caratteriale. Nel corso della stories, Amedeo Venza ha fornito dei dettagli sulla presunta crisi dei due.

Secondo quanto riportato, la 25enne romana avrebbe riscontrato dei problema di natura caratteriale con Hassan subito dopo la scelta effettuata, quando i due hanno avuto modo di conoscersi per davvero lontano dalle telecamere. Amedeo Venza ha concluso la segnalazione su Giovanna Abate e Sammy Hassan con testuali parole: "Pare a questo punto che la storia si possa definire ufficialmente finita".

Al momento si tratta solo di un pettegolezzo, in quanto i due diretti interessati non hanno commentato i rumors sul loro conto. Dunque, solamente nei prossimi giorni potremo capire se davvero Giovanna Abate non sia arrivata neanche a festeggiare il primo mese di fidanzamento con Sammy Hassan.

Sammy festeggia il compleanno senza Giovanna

Le voci di una presunta crisi tra Giovanna Abate e Sammy Hassan erano già nell'aria. L'ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato su Instagram delle stories in cui fa degli allenamenti per scaricare la tensione. La 25enne in risposta ai tanti messaggi dei suoi fan, ha chiesto del tempo per pensare: "Non voglio mancare di rispetto a nessuno". Inoltre, i due ex protagonisti del dating show non si mostrano più insieme.

A gettare ulteriori ombre sul rapporto dei due ci ha pensato lo stesso ex corteggiatore romano. Sammy ha trascorso il suo compleanno a cena con l'amico Rodolfo Salemi a Viareggio. Tra le varie stories di Hassan della Abate non c'è stata alcuna traccia.

Un'assenza pesante quella dell'ex tronista, visto che la coppia si è formata da poche settimane negli studi di Uomini e Donne.