Si complica la posizione di Hope nelle puntate americane di Beautiful: le anticipazioni raccontano che la Logan Jr. non riuscirà più a tenere per sé il segreto che la opprime. Sarà così che confesserà a Liam di aver ucciso Thomas, sebbene il corpo dell'ex marito non sia stato trovato.

Per uno strano scherzo del destino, si ripeterà la dinamica che ha portato a galla il segreto sullo scambio di culle di Beth. Era stato infatti Douglas a far insospettire Hope e Liam, dicendo loro di aver udito Thomas dire che la piccola fosse viva. Ebbene, il bimbo ascolterà ancora una volta una drammatica confessione, che lo porterà verso una triste consapevolezza.

Beautiful puntate americane: la confessione di Hope

Nei prossimi episodi della soap opera in onda su Canale 5, Hope avrà un confronto con Liam, nel corso del quale confesserà di aver ucciso Thomas. O almeno, questo è quello che crede. Douglas, nascosto dietro la porta, ascolterà l'intera conversazione e ne rimarrà sconvolto anche se non capirà esattamente cosa stia dicendo la sua nuova mamma.

Nel frattempo, Brooke continuerà a coprire sua figlia, esortandola a mantenere questo segreto a Ridge, disperato per la scomparsa di Thomas. Sarà la stessa Logan ad allontanare ogni sospetto da Hope, certa che ciò che è successo al Forrester Jr. sia la giusta punizione per tutto il male che ha fatto.

La paura della Logan Junior

Come svelano le anticipazioni di Beautiful, Hope dirà a Liam cosa è successo alla Forrester Creations quella maledetta notte nello scantinato. Si ripeterà così la storyline dello scambio di culle, che ha portato diverse persone a mentire e mantenere un segreto anche a costo della stessa vita.

Naturalmente, Liam non vorrà che Hope Logan vada in prigione. Sarà così che si schiererà dalla parte di Brooke per coprire la ex moglie. Hope, nel frattempo, cadrà nella disperazione al solo pensiero di perdere Douglas. Se il piccolo scoprisse che è stata proprio lei ad uccidere suo padre, come potrebbe perdonarla?

A calmarla sarà ancora una volta Brooke.

Douglas disperato nelle prossime puntate di Beautiful

Ciò che ha udito il piccolo, per fortuna, non sarà sufficiente a farlo sospettare di nulla. Tuttavia, capirà che l'assenza di suo padre è legata ad un grave motivo. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Hope continuerà a consolare Douglas rassicurandolo sul fatto che Thomas tornerà presto e che non gli è accaduto nulla di terribile come pensa.

Stando alle anticipazioni delle puntate americane di Beautiful che verranno trasmesse su Canale 5 prossimamente, Douglas si dispererà ripensando alla perdita di sua mamma Caroline e temerà che la stessa sorte sia toccata anche al padre.