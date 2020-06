Le riprese di Un posto al sole sono ripartite da più di una settimana e stanno iniziando a circolare le prime indiscrezioni relative alle trame delle puntate future. Al momento, il periodo che viene indicato per la messa in onda degli episodi inediti resta metà luglio, anche se non c'è ancora nessuna conferma ufficiale. Le indiscrezioni in merito alle nuove puntate sono davvero poche e non è stato ancora reso noto se il tema coronavirus verrà o meno integrato nelle storyline, tuttavia sono spuntate fuori due interessanti novità. La prima è una notizia ufficiale e riguarda il ritorno di Lucianna De Falco nei panni di Dolly Salvetti, la seconda invece proviene da Michelangelo Tommaso (l'attore che interpreta Filippo Sartori) che si è lasciato sfuggire un'indiscrezione su un importante ritorno.

Un personaggio misterioso

Durante una diretta Instagram, la social manager di Un posto al sole, Federica Castaldi, ha intervistato Michelangelo Tommaso per raccogliere le prime impressioni riguardo il suo ritorno sul set. L'attore ha raccontato quanto sia stato emozionante tornare a vestire i panni di Filippo e si è anche lasciato sfuggire un'interessante anticipazione. Ha intanto confermato che i copioni sono stati effettivamente modificati a causa dell'emergenza sanitaria e ha svelato di avere "sbirciato" le prossime storyline. "Ho letto delle cose, ho visto un ritorno anche importante, ho visto qualcosa di molto in là", l'attore si è poi trincerato dietro l'affermazione: "non posso dirti niente".

Purtroppo non ci sono ulteriori dettagli, il fatto che il copione lo abbia letto Michelangelo Tommaso può far sospettare che si tratti di un personaggio legato in qualche modo a Filippo, ma al momento non vi può essere nessuna conferma a riguardo. L'unica notizia certa è che, nei prossimi episodi, continuerà il triangolo che vede coinvolti Sartori, Serena (Miriam Candurro) e Leonardo (Erik Tonelli).

Il ritorno di Dolly

In questi giorni è stato confermato il ritorno di Lucianna De Falco che vestirà nuovamente i panni di Addolorata Salvetti, meglio nota ai fan di Un posto al sole come Dolly. La sorella di Assunta ed ex moglie di Guido (Germano Bellavia), tornerà nelle prossime puntate anche se, al momento, non ci sono dettagli sulle storyline che vedranno impegnata l'esuberante personaggio.

C'è la conferma invece che continuerà la trama legata all'organizzazione "complessa" del matrimonio tra il vigile Del Bue e Mariella (Antonella Prisco) e chissà che Dolly non possa proprio essere protagonista in questa storyline per portare ulteriore scompiglio.