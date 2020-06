La rottura definitiva tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembra essere quasi certa. Sebbene la soubrette sudamericana abbia precisato che non è avvenuta per sua scelta, alcuni hater hanno criticato duramente Belen.

Nel nuovo numero uscito in edicola del settimanale Chi, il direttore ancora una volta ha dato spazio alla crisi coniugale tra Belen e Stefano. È bastato davvero poco per ricevere numerosi commenti di disapprovazione. Alcuni utenti infatti, sulla pagina Instagram del settimanale Chi, hanno dichiarato di essere stanchi di leggere sempre articoli su i due coniugi.

Belen presa di mira da alcuni utenti

In seguito all’intervista rilasciata al settimanale Chi, su Belen Rodriguez sono arrivati numerosi commenti. Da una parte c’è chi si è detto dispiaciuto per l’ennesimo allontanamento da Stefano De Martino; dall’altra c’è chi ha esagerato andando sul personale. Ad esempio un utente ha dichiarato: “Adesso arriva l’estate, un marito è scomodo”. Un’altra follower, in lingua iberica, ha sottolineato che Belen non abbia autocritica ma al contrario sarebbe egoriferita. Un altro ancora invece, avrebbe messo in discussione che la relazione sia giunta al termine per colpa di Stefano De Martino.

Commenti alla quale la diretta interessata avrebbe replicato in modo piccato.

A un utente ha risposto con una risata, a un altro invece ha replicato: “Voi cosa ne sapete? È facile parlare in un mondo egoista”. A chi invece ha sostenuto che sia pesante vivere con una persona come la Rodriguez, Belen ha risposto: “Passa un po’ di tempo con me se hai il coraggio e poi me lo dici”.

Tra le tante persone c'è anche chi ha dichiarato che tra Belen e Cecilia, quest’ultima sia migliore. Commenti che lasciano il tempo che trovano, visto che anche nelle normali famiglia può avvenire un ritorno di fiamma e una nuova rottura.

Rodriguez: commovente lettera d’amore al figlio

Nelle scorse ore, Belen Rodriguez ha dedicato una commovente lettera d’amore a suo figlio Santiago.

La showgirl ha sottolineato i pregi del suo primogenito. Poi, ha dichiarato: “Prima che arrivasse lo conoscevo già. Era come lo immaginavo, era già Santiago”. Belen ha confidato che ha sempre avuto il desiderio di diventare mamma. La più grande di casa Rodriguez ha ammesso di avere bruciato le tappe della sua adolescenza perché fin da subito ha cercato di essere indipendente economicamente.

Inoltre la soubrette ha dedicato delle parole affettuose alla mamma Veronica: “Lei insegna a dare amore, in tutte le sue forme”

Prima di concludere la lettera, Belen Rodriguez ha fatto una dedica a Santiago: “Piccolo ometto mio, sii sempre gentile e coerente con te stesso. Ti amo così tanto che non riesco a spiegartelo a parole”.