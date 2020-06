Veronica Ursida e Giovanni Longobardi sarebbero in crisi. Il cavaliere del trono over di Uomini e donne nel corso di una diretta Instagram ha fatto intendere ai follower che la relazione con la dama romana non sta andando molto bene e che ci sarebbero dei malintesi. Inoltre ha sottolineato che ha perso fiducia nei confronti di Veronica.

Giovanni Longobardi e la crisi con Veronica Ursida: 'Ci sono dei malintesi'

Giovanni Longobardi ha spiegato ai fan come sta procedendo la sua frequentazione con Veronica e ha rivelato di avere dei problemi con Ursida. Durante il racconto, il calciatore si è soffermato sulle motivazioni che l'hanno portato ad avere dei dubbi sul rapporto con la dama.

A detta di Giovanni, Veronica non sarebbe del tutto sincera con lui perché gli starebbe nascondendo degli aspetti importanti di determinate situazioni. Longobardi ha ammesso che non sta attraversando un bel momento: "Sto un po' così - ha detto - La bugia bianca diventa sporca dopo un po'".

I dubbi di Giovanni sulla sincerità di Veronica

Giovanni, dopo aver fatto capire che si trova in una situazione di stallo nel suo rapporto con Veronica, ha continuato il racconto dicendo che Ursida è sincera, ma non del tutto: "A volte si inceppa". Longobardi ha aggiunto: "Io non sono geloso, ma odio essere preso per il c...".

Il calciatore non riscontra la piena verità quando Ursida parla con lui: ci sono delle cose che ancora non gli risultano chiare e verso le quali adesso non può fare finta di nulla.

L'ex tentatore di Temptation Island in questo momento è molto arrabbiato e sta attraversando un periodo difficile per i problemi di salute di sua mamma. Per questo motivo, non vuole altri problemi anche nel privato. Il cavaliere ha affermato che Veronica non lo capisce fino in fondo, ovvero non comprende il suo momento "no".

Il sentimento di Veronica è forte, ma deve dimostrarlo

Durante la diretta Instagram, Giovanni si è detto certo che Ursida provi dei sentimenti per lui. "Io metto le mani sul fuoco per i sentimenti di Veronica", ma per il cavaliere non basta poiché vorrebbe da lei delle dimostrazioni concrete. I dubbi del calciatore sono molti: "In poco tempo non puoi distruggere tutto".

Al momento, il cavaliere è talmente arrabbiato da non sentire la mancanza della dama romana. Nonostante i problemi riscontrati nel suo rapporto con Ursida, Giovanni ha detto che, se potesse tornare indietro, sceglierebbe in ogni caso di frequentare solo lei perché le altre protagoniste del parterre femminile di Uomini e donne non gli sono mai interessate.