Vittoria Ceretti è convolata a nozze con il dj Matteo Milleri. L'annuncio è giunto su Instagram, dove la top model italiana ha pubblicato le fotografie in cui appare sorridente e raggiante in abito da sposa accanto al suo neo marito musicista. Il matrimonio si è tenuto lo scorso primo giugno a Es Cubells, un piccolo borgo situato a sud-est di Ibiza, in Spagna. La lieta notizia ha sorpreso i numerosi e affezionati seguaci della bella modella bresciana, anche se qualche scatto sporadico aveva già cominciato a circolare sui social nei primi giorni di giugno 2020.

Vittoria Ceretti si sposa: i dettagli della location e del suo outfit

Un matrimonio da fiaba romantica quello tra la bellissima supermodella Vittoria Ceretti e Matteo Milleri. A fare da sfondo alla cerimonia, la lussureggiante macchia mediterranea, il cielo azzurro e il mare cristallino di Ibiza. A risaltare ancora di più l'atmosfera del lieto evento, è stato l'abito bianco della sposa firmato dallo stilista francese, Simone Porte Jacquemus. Il modello del vestito, inserito nella collezione Moda primavera estate 2020, è stato realizzato in seta taffetà con spalline sottili, scollo triangolare e gonna volumizzata da particolari cuciture. Il look è poi stato completato da un bel paio di sandali impreziositi da bucoliche rose bianche, orecchini a cerchio con diamanti e dall'immancabile anello di fidanzamento.

A stupire ancora di più, però, è stata la scelta della giovane modella di presentarsi all'altare con capelli sciolti coperti dal velo e con volto quasi acqua e sapone. Insomma, un look semplice ma che mette ben in evidenza la bellezza naturale e mozzafiato della sposa.

Chi è esattamente Matteo Milleri, neo marito della Ceretti

Matteo Milleri è un disk jockey di origini americane, precisamente di New York. Prima di diventare conosciuto al grande pubblico, si è trasferito a Milano per intraprendere i suoi studi universitari in ingegneria del suono. Durante gli anni nella città meneghina, ha ritrovato un suo vecchio amico di nome Carmine Karm Conte, con cui ha fondato il fortunato duo musicale Tale of Us.

La sua professione da musicista gli ha permesso di viaggiare in giro per mondo e di incontrare la sua anima gemella Vittoria Ceretti, con cui è stato un vero e proprio improvviso colpo di fulmine, tanto da chiederle la mano. Essendo entrambi molto riservati e schivi, non hanno mai voluto rendere pubblica la loro storia d'amore. Stando a quanto si apprende da FanPage, i due stanno insieme dai primi mesi del 2020, anno in cui Vittoria ha chiuso definitivamente la sua relazione con Tony Effe, trapper e membro della Dark Polo Gang.