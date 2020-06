Gli spoiler della soap opera americana Beautiful riservano diverse sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 22 a venerdì 26 giugno, Hope Logan interpretata da Annika Noelle, sarà ormai decisa a lasciare per sempre suo marito Liam, così gli dirà addio. Le uniche persone davvero dispiaciute per la separazione della coppia sembreranno Steffy Forrester e Brooke, quest'ultima cercherà nuovamente di far cambiare a Hope la sua decisione. Ridge, invece, sarà assai felice per la separazione di Liam e Hope, poiché in realtà ha da sempre desiderato che ciò accadesse.

Successivamente anche Carter proverà a parlare con la giovane Logan, per tentare di farla ragionare meglio e fargli cambiare idea sulla questione, ma la donna sembrerà irremovibile. Thomas, intanto, penserà di aver vinto contro il suo rivale in amore Liam, così sarà convinto di avere finalmente una chance per conquistare la sua amata Hope.

Hope dice addio a Liam

Nelle puntate di Beautiful che andranno in onda dal 22 al 26 giugno, Hope organizzerà una particolare cena per dire definitivamente addio a Liam. Quest'ultimo dopo l'evento deciderà di recarsi da Steffy, con lo scopo di dedicarsi unicamente a Kelly e Phoebe. Nel frattempo Steffy si sentirà notevolmente confusa e combattuta, poiché inizialmente sarà felice per la decisione presa da Liam, ma in un secondo momento sarà anche triste per la brutta situazione vissuta da Hope.

Intanto Ridge sarà decisamente soddisfatto per come si evolverà la vicenda.

Carter parla con Hope

Carter preparerà i documenti utili per l'annullamento del matrimonio tra Liam e Hope, ma l'uomo non sarà molto convinto che la scelta della Logan sia davvero quella giusta. Per tale ragione Carter deciderà di parlare con Hope per indurla a cambiare la sua decisione e rimanere insieme a suo marito.

Frattanto Thomas, ancora molto ossessionato da Hope, penserà di aver raggiunto finalmente il suo scopo, l'uomo sarà infatti convinto di poter conquistare il cuore della donna, ma sarà consapevole che non sarà così facile.

Brooke turbata

Xander tenterà di spingere Florence Fulton a confessare una volta per tutte la verità a Hope e Liam riguardo la piccola Beth, ma in quel momento arriverà Zoe all'improvviso.

Quest'ultima avrà una brutta discussione con Florence a causa di Xander, poiché ormai l'uomo sarà a conoscenza di tutta la verità sulla bambina che il dottor Reese ha sottratto a Hope. Intanto Brooke sarà alquanto turbata a causa della situazione vissuta da sua figlia, per tale ragione tenterà ancora una volta di convincere Hope a cambiare idea sull'annullamento del suo matrimonio con Liam.