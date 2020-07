Ieri sera, Adara Molinero e Gianmarco Onestini si sono rivisti per la prima volta dopo la fine della loro relazione nel programma spagnolo Sábado Deluxe. Il colpo di fulmine tra i due era scattato nella casa del Gran Hermano vinto poi proprio da Adara. La Molinero, nel corso di una diretta, aveva dichiarato di essersi innamorata di Onestini e per questo aveva deciso di lasciare il padre di suo figlio, Hugo Sierra. Adara e Giannarco erano andati a convivere in una casa nel centro di Madrid. Le cose tra loro sembravano andare a gonfie vele, poi il ritorno in Italia dopo aver scoperto il tradimento di lei con il ragazzo che ora è il suo attuale fidanzato.

Ieri sera, nel corso della trasmissione televisiva Sábado Deluxe sono volati stracci. I due non si sono risparmiati accuse e critiche reciproche anche piuttosto forti.

Volano stracci tra Adara Molinero e Gianmarco Onestini

Gianmarco Onestini e Adara Molinero si sono confrontati e scontrati a lungo sui motivi reali che hanno portato alla fine della loro storia d'amore. Entrambi si sono tolti più di un sassolino dalle scarpe. Il fratello di Luca Onestini ha dichiarato di essere felice che la verità finalmente sia saltata fuori. Adara ha risposto che in realtà si tratta solo di una coincidenza. La ventisettenne ha detto che lei e Gabri si sentivano come amici, poi quando è finita con Onestini è successo quello che è successo.

Anche perché lui era lì ad aspettarla senza volere nulla in cambio. Poi, il conduttore ha toccato l'argomento che riguarda la loro intimità. Senza remore, entrambi hanno raccontato come andassero le cose sotto le lenzuola.

Adara parla dell'intimità con Onestini

Adara ha rivelato: "Sono molto tradizionale.

È passionale e molto tenero, però non ha esperienza. Non arrivavo mai all’orgasmo, davvero raramente. Ma io non fingevo di averlo, lui se ne rendeva conto, ma quando finiva, per lui andava bene così. Si preoccupava solo di lui". La discussione accesa è andata avanti per molto e Onestini ha detto di essere rimasto molto deluso da Adara che oltretutto è una bugiarda e farebbe di tutto per rimanere in tv.

Onestini ha anche aggiunto che la donna ha giocato con i suoi sentimenti e ora non ha neanche il coraggio di guardalo. Ha bisogno di insultare e parlare male degli altri per poter stare in tv, ha concluso. Intanto Onestini ha voltato pagina e ha deciso di debuttare nel mondo della musica. Ha da poco infatti lanciato il suo primo brano dal titolo Maracanà. Un tormentone estivo di cui ha anche girato un videoclip. Onestini ha dichiarato di esserci rimasto male del fatto che la Molinero lo abbia molto deriso dicendogli che la sua canzone non gli piace e che sia il suo modo di parlare che il videoclip del brano lasciano molto a desiderare. Gianmarco però ha detto di volerle molto bene.