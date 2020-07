Le anticipazioni della puntata del 6 luglio di Daydreamer-Le ali del sogno riportano che Sanem Aydin deciderà di lasciare la Fikri Harika. Can Divit e Ceycey non saranno affatto d'accordo con le dimissioni della giovane e faranno di tutto per convincerla a rientrare nell'agenzia pubblicitaria.

Daydreamer-Le ali del sogno, puntata 6 luglio: Sanem in preda ai sensi di colpa

Dagli spoiler di Daydreamer-Le ali del sogno riguardanti l'appuntamento che andrà in onda lunedì 6 luglio alle ore 14:45 su Canale 5, si apprende che Sanem proverà dei sensi di colpa nei confronti di Can, nonostante questi sia stato scagionato dall'accusa di plagio.

Per questo motivo, la ragazza preferirà licenziarsi dalla Fikri Harika dopo essere stata ingannata nuovamente da Emre. Aydin non vorrà più andare al lavoro perché non se la sentirà di continuare a raccontare delle bugie all'uomo che ama.

Mevkibe e Nihat saranno felici di accogliere la figlia in negozio, mentre Divit non accetterà che Aydin se ne vada. Invece Emre sarà piuttosto preoccupato e deciderà di avere un confronto con la ragazza.

Can non vuole che Sanem lasci l'azienda

Sanem prometterà ad Emre che manterrà il segreto. Can, invece, farà di tutto pur di riportarla nell'agenzia pubblicitaria e nella sua vita. Il fotografo, infatti, correrà al suo negozio per farle cambiare idea dopo aver rinunciato a un viaggio per lei.

Aydin rimarrà piacevolmente colpita nel rivederlo, ma i suoi rimorsi le impediranno di rivelare a Divit i sentimenti che prova per lui.

Il fotografo le dirà di non essere disposto ad accettare un suo rifiuto, e così si fermerà per l'intera mattinata nei pressi del negozio. Dopo essersi allontanato solo per sbrigare una faccenda di lavoro, Can si recherà a casa di Sanem.

Quest'ultima, pur di non farsi trovare, cercherà di fuggire dalla finestra, ma Divit la vedrà.

Ceycey chiede aiuto ad Aydin

Can e Sanem andranno a fare una passeggiata in spiaggia. La giovane ribadirà al fotografo di voler essere lasciata in pace e Divit, stufo di questo continuo tira e molla, la lascerà andare via mentre lui resterà seduto sugli scogli a contemplare il mare.

La mattina seguente, Ceycey si precipiterà da Sanem e le dirà che in ufficio hanno urgente bisogno di lei perché Deren non riesce a gestire da sola il progetto della nuova campagna pubblicitaria. Così la giovane segretaria tornerà in azienda e si vedrà costretta a lavorare di nuovo fianco a fianco con Can.