La "guerra" a distanza tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe non si è ancora conclusa del tutto. Ieri pomeriggio, il conduttore della trasmissione "I Fatti vostri" in onda su Rai 2, ha pubblicato un post decisamente polemico sulla sua pagina ufficiale Facebook rivolto proprio alla 'nemica storica', che in questi giorni è tornata in onda in televisione con il programma "Ogni mattina", il nuovo contenitore in onda su Tv8. Un post che non ha lasciato indifferente la Volpe, la quale questa mattina ha scelto di replicare sia in diretta televisiva che sui social.

Nuovo scontro tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe, lei replica: 'Non mi zittisci'

Nel dettaglio, infatti, Giancarlo Magalli aveva pubblicato sul suo profilo Facebook l'emoticon con la quale generalmente si intende zittire una persona, invitandola a tacere e aggiungendo come didascalia "0.90%", vale a dire la media di share registrata dall'ultima puntata del programma condotto dalla Volpe su Tv8.

Il post ha ovviamente scatenato subito un vespaio di polemiche sul web e sui social, dove in molti hanno sottolineato come Magalli non abbia perso il vizio di scagliarsi contro la collega, nonostante in una serie di interviste avesse dichiarato di considerare questo capitolo ormai chiuso. E invece non sarebbe affatto così.

Questa mattina, quindi, la Volpe ha pubblicato un post sulla propria pagina ufficiale Instagram scrivendo a Magalli che il gesto dello 'stai zitta' a lei non doveva farlo. "Hai provato per tanti anni a farmi stare zitta, ma non ci sei mai riuscito", ha scritto la conduttrice del nuovo programma mattutino di Tv8 aggiungendo che non ci riuscirà neppure questa volta.

'Non hai rispetto delle donne', scrive la Volpe

La Volpe si è tolta qualche sassolino dalle scarpe, tirando in ballo anche gli ascolti de I Fatti vostri in onda su Rai 2, che nel corso degli ultimi anni sarebbero calati rispetto al passato. La presentatrice ha sottolineato come nel corso degli anni, da quando il programma faceva il 9-10% con lei, Marcello Cirilli e Magalli, la media si sia abbassata notevolmente fino ad arrivare al 5-6% registrato dalla conduzione in solitaria dello stesso Magalli.

"E zitta non rimango, soprattutto oggi che rappresento una squadra di persone che sta lavorando e difendo una rete che si sta costruendo un futuro", ha scritto la Volpe nel suo duro sfogo affidato a Instagram, dove non è mancata la stoccata finale al conduttore.

Per la Volpe, infatti, Magalli con il gesto dello zittire non ha rispetto del prossimo, ma soprattutto avrebbe dimostrato di non avere rispetto per le donne.

"E questo non te lo consento", ha chiosato la conduttrice di Ogni mattina.