Andrea Denver è stato ospite del programma Ogni Mattina, condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola. L’ex concorrente del Grande Fratello per tutto il tempo ha ironizzato sul presunto flirt con la conduttrice trentina. Inoltre, ha dichiarato che da sei mesi non riesce a vedere la sua compagna Anna Wolf.

Andrea Denver e Adriana Volpe hanno partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. A volte il feeling mostrato dai due coinquilini ha portato le malelingue ad immaginare che ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia.

Denver ironizza sulla Volpe

Per tutta l’intervista Andrea Denver e Adriana Volpe si sono scambiati degli sguardi complici.

Vista l’intesa tra i due ex gieffini, Alessio Viola ha preferito farsi da parte.

Durante l’intervista l'ex gieffino ha confidato che il coronavirus sta mettendo a dura prova la relazione con Anna Wolf. Tuttavia la coppia starebbe resistendo. Andrea Denver ha dichiarato: “Non ci vediamo da sei mesi”. La coppia ha una relazione da due anni, ma per via della pandemia non è più riuscita a vedersi. Adriana Volpe allora ha chiesto al suo ospite: "Spero che ci non siano problemi per quello che hanno scritto su di noi". La smentita dell'ospite di Ogni Mattina è stata categorica: “No, assolutamente no”. Il 29enne ha affermato che la sua compagna Anna, lo sa che ha instaurato un ottimo feeling con la sua coinquilina Adriana.

Nel corso dell’intervista su Tv8, tra i due ex gieffini non sono mancate delle battutine legate ai pettegolezzi di Gossip. Lo stesso Denver ha ironizzato sull’amicizia con Madonna e Paris Hilton: “Madonna non è il mio tipo esteticamente. Lei no, qualcun altro sì”. Poco dopo, il modello ha subito precisato che stava scherzando.

Roberto Alessi stuzzica Andrea Denver

Nel corso della chiacchierata tra Andrea Denver e Adriana Volpe, è intervenuto anche il direttore di Novella 2000. Roberto Alessi non ci ha pensato su due volte a stuzzicare il 29enne. “Non guardarlo troppo che rimani subito incinta”, ha detto Alessi alla conduttrice 46enne.

A quel punto il modello veronese ha prontamente risposto: "Sarebbe un onore". L’intervista al 29enne era la più attesa nel programma Ogni Mattina. In poche ore, i nomi dei due ex gieffini e del programma sono finiti tra i trend topic su Twitter.

Una volta conclusa l’intervista con l'ex concorrente del Grande Fratello, Adriana Volpe ha deciso di mandare un saluto in diretta al Roberto Parli. Il gesto della conduttrice potrebbe essere un chiaro messaggio a tutti coloro che da tempo parlano di una crisi coniugale. Il 6 luglio del 2008 Adriana e Roberto sono convolati a nozze nella splendida cornice della Capitale.