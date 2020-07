Prosegue l'appuntamento in prima visione dell'estate con Daydreamer - Le ali del sogno, di cui giovedì 30 luglio andrà in onda una nuova puntata che si preannuncia scoppiettante. Occhi puntati soprattutto su Can e Sanem che saranno chiamati a lavorare di nuovo insieme, fianco a fianco, seppur il clima tra di loro non sia dei migliori. Aylin, invece, riuscirà ad ottenere un nuovo incarico dal punto di vista lavorativo alla Fikri. Muzaffer, intanto, sarà ricercato dalla polizia per aver saltato il servizio militare.

Le anticipazioni del 30 luglio: Muzaffer viene ricercato dalla polizia

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata di Daydreamer che andrà in onda il 30 luglio su Canale 5, rivelano che Can e Sanem lavoreranno alla nuova sceneggiatura scelta tra quelle che sono state inviate sul web e alla fine sceglieranno la proposta di Daydreamer.

Tuttavia dietro questo pseudonimo si cela proprio la bella Sanem, che tuttavia visto il momento complicato che sta vivendo con Can dal punto di vista sentimentale, preferirà non svelare la verità e quindi non dirà di essere lei l'autrice di quella sceneggiatura. Riuscirà la ragazza a mantenere a lungo il suo segreto?

Intanto Nihat e Mevbike si proporranno di pagare il debito contratto da Sanem, ma dovranno fare i conti con la reazione negativa da parte di Halil, che non intende prendere i soldi dei due genitori perché sostiene di aver stabilito già un accordo con la ragazza e quindi di portarlo avanti.

E poi ancora le anticipazioni di questo nuovo appuntamento con Daydreamer che andrà in onda il 30 luglio su Canale 5, rivelano che Muzaffer si metterà nei guai dopo che non si presenterà al servizio militare.

Così la polizia si metterà sulle sue tracce per ripristinare l'ordine.

Can scopre che c'è Sanem dietro lo pseudonimo Daydreamer

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché la 'bugia' di Sanem circa la sceneggiatura del nuovo spot pubblicitario avrà vita breve. Can, infatti, scoprirà che c'è proprio Sanem dietro lo pseudonimo di Daydreamer e a quel punto deciderà di rivelarlo a tutti.

Occhi puntati anche su Ceycey, il quale sarà colpito da un malore improvviso e finirà per presentarsi in ufficio con la flebo. E poi ancora gli spoiler di questo nuovo appuntamento con la soap opera turca in onda su Canale 5 rivelano che ci saranno delle novità riguardanti la posizione professionale di Aylin.

La ragazza, infatti, riuscirà ad ottenere un nuovo incarico come consulente all'interno della Fikri e così si impossesserà del suo nuovo ufficio all'interno dell'azienda. Come se la caverà alle prese con questo nuovo incarico? L'appuntamento è fissato per giovedì pomeriggio alle 14:45 su Canale 5, subito dopo la soap spagnola Una vita.

Il successo della soap

Su Canale 5 continua il successo di ascolti di Daydreamer. Date le premesse, Mediaset ha fatto sapere che da settembre si troverà una soluzione per fare in modo che la soap con Can Yaman resti in palinsesto anche quando tornerà Uomini e donne nello slot orario delle 14:45. Da un tweet apparso sul profilo ufficiale Mediaset si parla di una possibile alternanza con la soap Il segreto, di cui da settembre verranno trasmessi gli episodi dell'ultima stagione, oppure la soap turca potrebbe tornare in onda nel momento in cui termineranno gli episodi della soap iberica con donna Francisca.

Sembrerebbe certo, quindi, che i fan non dovranno attendere la prossima estate per guardare i restanti episodi. Intanto in Turchia ha appena debuttato una nuova serie tv con protagonista Can Yaman che sta ottenendo un grande successo di ascolti.