Nuovo appuntamento con le novità su DayDreamer - Le ali del sogno, la Serie TV con protagonisti gli attori Can Yaman e Demet Ozdemir. Le trame delle puntate trasmesse dal 27 al 31 luglio su Canale 5 narrano che Muzaffer avrà alcuni problemi con la polizia mentre Leyla Aydin (Öznur Serçeler) inizierà a provare gelosia per Guliz e Osman, il suo migliore amico.

Le anticipazioni di DayDreamer in programma da lunedì 27 a venerdì 31 luglio sui teleschermi di Canale 5 raccontano che Osman tornerà nuovamente sul set per girare uno spot dell'Orgatte, riscuotendo un enorme successo come modello.

A tal proposito, Guliz prenderà una cotta per il macellaio, tanto che Leyla apparirà gelosa delle attenzioni che la segretaria rivolge all'amico. Muzaffer, intanto, organizzerà un piano per dimostrare a tutti di essere migliore del suo amico. Deren e Aylin avranno una brutta discussione sul set mentre Can si recherà a prendere la macchina fotografica riparata, chiedendo a Sanem di accompagnarlo nel tragitto. Durante il viaggio, Divit racconterà ad Aydin di aver avuto una triste infanzia insieme ad Emre. Per questo motivo, la sorella di Leyla pregherà quest'ultimo di raccontare tutta la verità al fotografo.

Nel corso delle puntate trasmesse prossima settimana (27-31 luglio), Aylin metterà in atto un piano diabolico per dividere Sanem da Can.

Il progetto avrà esito positivo in quanto i due giovani si allontaneranno sempre di più. A tal proposito, il fotografo e la sorella di Leyla si dichiareranno guerra, nonostante si trovino costretti a lavorare insieme ad una sceneggiatura composta da alcuni utenti del web per una campagna pubblicitaria automobilistica.

Tra tutti i nuovi progetti sarà quello intitolato DayDreamer a vincere il bando. A tal proposito, Sanem eviterà di svelare di essere l'artefice di quello spot a Divit. Intanto la maggiore delle Aydin ammetterà di amare Emre mentre Halil non accetterà i soldi da Nihat e Mevkibe, in quanto aveva già preso accordi in precedenza con la loro secondogenita.

Muzaffer passerà dei brutti momenti in quanto sarà ricercato dalla polizia per aver saltato il servizio militare. Ceycey, invece, accuserà un malessere, giungendo alla Fikri Harika con una flebo al braccio. Aylin otterrà il posto come consulente, tanto da trasferirsi in un nuovo ufficio. Allo stesso tempo, Can e Sanem avranno un violentissimo confronto durante la perlustrazione di alcune zone del quartiere da usare per le riprese dello spot. Per tale ragione, Aydin e Divit decideranno di separare le loro strade. Infine Deren e la Yuksel dimostreranno di non andare per niente d'accordo mentre Leyla cercherà di allontanare Guliz da Osman, usando anche dei mezzi poco leciti.